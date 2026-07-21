Gobierno da el sí a los conciertos de BTS en Estadio Nacional

Concluyó la incertidumbre. Tras semanas de dudas sobre la realización de los conciertos de la agrupación coreana, programados para el 14, 16 y 17 de octubre, el Instituto Nacional del Deporte (IND) finalizó los informes técnicos que había solicitado a comienzos de julio a la productora DG Medios.

Luego de que el IND informara que no podía autorizar el uso del Estadio Nacional, al considerar que la planificación presentada por la productora DG Medios no garantizaba la protección del césped ni la correcta realización de los eventos programados para las semanas siguientes, se abrió un periodo de incertidumbre sobre los conciertos.

Tras el rechazo inicial, la productora tuvo la oportunidad de presentar una nueva planificación. En esta ocasión incorporó una correcta distribución de las cargas del montaje, un sistema de protección del césped, el detalle de las operaciones de armado y desmontaje del escenario, además de un plan de recuperación de la cancha una vez finalizados los espectáculos, según informó este lunes el subsecretario del deporte, Andrés Otero.

No obstante, la evaluación de esos antecedentes debió esperar. Según explicó la autoridad, la revisión quedó momentáneamente en segundo plano debido al sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país, ya que el Gobierno concentró sus esfuerzos en la respuesta a la emergencia.

Recordemos que esta situación generó amplio revuelo, ya que los espectáculos habían sido anunciados en marzo y las cerca de 200 mil entradas se agotaron a comienzos de abril. Esto motivó que seguidores de BTS realizaran manifestaciones para exigir una solución.