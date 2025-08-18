Confirman fecha de pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer

El Gobierno anunció este lunes 11 de agosto la fecha en que se realizará el pago anual del Bono a la Mujer Trabajadora (BTM), un beneficio enfocado en mujeres y jefas de hogar pertenecientes a los sectores más vulnerables. En la misma jornada se concretará el pago del monto anual del Subsidio al Empleo Joven (SEJ), destinado a complementar los ingresos de trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 24 años que formen parte del 40% de menores ingresos.

Cabe recordar que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) recomienda recibir estos aportes de forma anual y no mensual. Esto, porque “por su fórmula de cálculo, los beneficiarios no están sujetos a la devolución del dinero”.

BTM y SEJ: la fecha del pago anual

Según confirmaron desde el Gobierno, el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer —correspondiente a las rentas 2024— se realizará el jueves 28 de agosto de 2025. Esta fecha también corre para el Subsidio al Empleo Joven.

Cómo se paga el BTM y SEJ

De acuerdo con el Sence, existen dos formas de pago tanto para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer como el Subsidio al Empleo Joven:

Depósito en CuentaRUT o tu cuenta bancaria.

Retiro en efectivo en BancoEstado o ServiEstado, presentando tu cédula de identidad.

Cómo saber cuánto te pagarán

Es importante considerar que el valor de estos beneficios depende de la renta obtenida durante el año anterior (enero a diciembre). De acuerdo con lo publicado en la página del Sence, los montos anuales estimados para 2024 —que se pagarán en agosto de 2025— tanto para el BTM como para el SEJ, son los siguientes: