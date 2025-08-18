Expo Inclusión 2025: más de 1.500 ofertas laborales para personas con discapacidad y adultos mayores

Este 2025, el evento laboral y de inclusión más relevante del país ya tiene su calendario confirmado. Expo Inclusión celebrará su octava edición los días 8 y 9 de octubre en el Centro Cultural Estación Mapocho, mientras que su formato virtual se realizará del 6 al 10 de octubre a través de la página web, CLIC AQUÍ. En esta nueva versión, la feria busca ir más allá de abrir oportunidades, enfocándose en consolidar un ecosistema inclusivo y sostenible, con empleos estables, instancias de desarrollo profesional, redes de colaboración y entornos laborales diversos, accesibles y libres de prejuicios.

Desde la organización adelantaron que se ofrecerán cerca de 1.500 puestos de trabajo formal, aportados por empresas e instituciones comprometidas con la inclusión de personas con discapacidad y personas mayores.

“El empleo formal entrega estabilidad económica y es una herramienta clave para la autonomía y la dignidad. En el caso de las personas con discapacidad y personas mayores, representa la posibilidad concreta de ser parte activa de la sociedad, de aportar con talentos en entornos laborales que los reconozcan y valoren”, afirmó la directora ejecutiva de Expo Inclusión, Paola Ortega.

Entre las novedades de este año se incluyen:

Charlas y convenios de capacitación para fortalecer habilidades laborales.

Promoción del uso de inteligencia artificial en procesos de reclutamiento para disminuir sesgos.

Charlas tipo TED impartidas por personas con discapacidad.

HUB con charlas, talleres y paneles sobre inclusión y políticas públicas.

Zona Deportiva, muestra artística inclusiva y el After Office de la Inclusión.

Reconocimientos a Empresas Inclusivas.

Congreso especializado con expertos nacionales e internacionales.

La participación será gratuita y abierta a todo público, con un llamado especial a personas con discapacidad y personas mayores que estén en búsqueda de empleo. Además, se transmitirá para todo el país.