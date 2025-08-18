Expo Inclusión 2025: más de 1.500 ofertas laborales para personas con discapacidad y adultos mayores
Expo Inclusión 2025 ofrecerá más de 1.500 empleos para personas con discapacidad y adultos mayores, junto a charlas y actividades gratuitas.
Este 2025, el evento laboral y de inclusión más relevante del país ya tiene su calendario confirmado. Expo Inclusión celebrará su octava edición los días 8 y 9 de octubre en el Centro Cultural Estación Mapocho, mientras que su formato virtual se realizará del 6 al 10 de octubre a través de la página web, CLIC AQUÍ. En esta nueva versión, la feria busca ir más allá de abrir oportunidades, enfocándose en consolidar un ecosistema inclusivo y sostenible, con empleos estables, instancias de desarrollo profesional, redes de colaboración y entornos laborales diversos, accesibles y libres de prejuicios.
Desde la organización adelantaron que se ofrecerán cerca de 1.500 puestos de trabajo formal, aportados por empresas e instituciones comprometidas con la inclusión de personas con discapacidad y personas mayores.
“El empleo formal entrega estabilidad económica y es una herramienta clave para la autonomía y la dignidad. En el caso de las personas con discapacidad y personas mayores, representa la posibilidad concreta de ser parte activa de la sociedad, de aportar con talentos en entornos laborales que los reconozcan y valoren”, afirmó la directora ejecutiva de Expo Inclusión, Paola Ortega.
Entre las novedades de este año se incluyen:
-
Charlas y convenios de capacitación para fortalecer habilidades laborales.
-
Promoción del uso de inteligencia artificial en procesos de reclutamiento para disminuir sesgos.
-
Charlas tipo TED impartidas por personas con discapacidad.
-
HUB con charlas, talleres y paneles sobre inclusión y políticas públicas.
-
Zona Deportiva, muestra artística inclusiva y el After Office de la Inclusión.
-
Reconocimientos a Empresas Inclusivas.
-
Congreso especializado con expertos nacionales e internacionales.
La participación será gratuita y abierta a todo público, con un llamado especial a personas con discapacidad y personas mayores que estén en búsqueda de empleo. Además, se transmitirá para todo el país.