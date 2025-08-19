Estos son los panoramas para el Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes 2025

Se acerca la cuarta edición del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes, una celebración de la cultura y el patrimonio nacional que se realizará el sábado 23 de agosto en distintas localidades del país.

Este evento gratuito pone a los más pequeños como protagonistas, acercándolos al rico patrimonio cultural chileno. En 2025, además, se rendirá homenaje a Gabriela Mistral, poeta y defensora de la infancia.

El Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes busca incentivar la curiosidad, la imaginación y la creatividad, permitiendo que los niños y adolescentes descubran el patrimonio de manera lúdica. Actualmente, hay más de 800 actividades inscritas, de las cuales más de 230 se desarrollan en la Región Metropolitana, prometiendo un día lleno de diversión, cultura, juegos y risas. A continuación, se destacan algunas de las actividades disponibles en Santiago.

Tour Centenario en el funicular de Santiago

Este sábado se podrá disfrutar en forma gratuita de un tour organizado por Turistik en el emblemático funicular del Cerro San Cristóbal, especialmente pensado para niños y adolescentes.

Durante el “Tour Centenario” los visitantes descubrirán los secretos del funicular en su cumpleaños número cien, a través de personajes de época e historias fascinantes.

Los tours gratuitos se realizarán el sábado 23 de agosto a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas, con una duración de 30 minutos. La inscripción se realiza en diadelospatrimonios.cl. El ingreso es por Pío Nono 450, Recoleta. Para más información, se puede escribir a jedwards@turistik.com.

Recorrido familiar por el Palacio Pereira

El Palacio Pereira, antigua mansión de estilo neoclásico, abrirá sus puertas para que los niños y adolescentes lo exploren a través del juego, descubriendo historias, secretos y espacios desconocidos.

Los recorridos tendrán 1 hora de duración y se harán el sábado 23 de agosto a las 10:00, 11:00, 13:00, 15:00 y 17:00 horas. La dirección es Huérfanos 1515, Santiago. Para más información, se puede escribir a visitas.pereira@cultura.gob.cl.

Día de los Patrimonios en la Cámara de Diputadas y Diputados

Durante la jornada se realizará una visita educativa a la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, conociendo el quehacer legislativo y el valor del patrimonio democrático.

Ese día los participantes podrán disfrutar de una obra de títeres que destaca la importancia de las leyes y el primer Congreso, así como la incorporación de las mujeres a la esfera pública.

Las visitas serán el sábado 23 de agosto de 10:00 a 14:00 horas en la sede de Santiago del Congreso Nacional, ubicada en Compañía de Jesús 1131.

Conociendo el Patrimonio Cultural Infantil de Finlandia

La Embajada de Finlandia en Chile se une a las actividades del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes, invitando a participar en cine infantil, literatura, arte, juegos y repostería típica finlandesa. Las actividades se realizarán el sábado 23 de agosto de 11:00 a 15:00 horas en Fray Montalva 885, Las Condes. La inscripción se realiza en diadelospatrimonios.cl. Para más información, escribir a Sanomat.SNT@gov.fi.

Cuentacuentos: Paisajes chilenos

El Centro Cultural La Moneda ofrecerá una actividad que recorre diversos paisajes de Chile a través de cuentos como El mismo Cielo de Claudio Aguilera y Alexis Segovia, y El bosque chileno de Pablo Neruda. Será el sábado 23 de agosto de 16:00 a 17:30 horas, en el nivel -3 del Centro Cultural La Moneda, Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago. Orientada a niños de 0 a 9 años, la actividad requiere reservar cupos en ccm.cl.

Más actividades del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes 2025

En el sitio web oficial del evento, CLIC AQUÍ, se puede consultar la cartelera completa para el 23 de agosto. Es posible filtrar actividades por región, comuna, rango de edad, horario y otras opciones. Todas son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción.