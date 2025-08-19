Publicidad
Sorteo de 170 gift cards de $170.000 de Banco Estado: revisa aquí como participar DATOS ÚTILES Banco Estado

Sorteo de 170 gift cards de $170.000 de Banco Estado: revisa aquí como participar

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

BancoEstado celebra su 170° aniversario con 170 gift cards de $170.000 para clientes que compren con tarjetas Visa seleccionadas.

Con motivo de su 170° aniversario, BancoEstado sorprendió a sus clientes con una promoción especial: sorteará 170 gift cards de $170.000 cada una, en colaboración con Visa, socio estratégico de la entidad financiera en productos bancarios.

El premio no será entregado en efectivo, sino en tarjetas exclusivas para utilizar en supermercados adheridos a la promoción. De esta forma, los clientes podrán canjear el monto directamente en compras de consumo básico.

También te puede interesar:
Lluvia vuelve a Santiago: comenzará esta tarde y se intensificará en la noche
Lluvia vuelve a Santiago: comenzará esta tarde y se intensificará en la noche
Puerto Varas: expansión de planta de gas asegura energía sostenible para la ciudad
Puerto Varas: expansión de planta de gas asegura energía sostenible para la ciudad

Cómo participar en el sorteo de BancoEstado

Para entrar en el sorteo, los usuarios deberán realizar compras con tarjetas de crédito Visa BancoEstado, Visa Smart, Smart+ o Platinum Convenio, por un monto mínimo de $5.000.

Es importante destacar que las tarjetas CuentaRUT no participan en esta promoción. Además, mientras más compras se realicen con las tarjetas habilitadas y por montos iguales o superiores al requerido, mayores serán las probabilidades de ganar.

La campaña estará vigente entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025. Posteriormente, el sorteo se efectuará el jueves 9 de octubre.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad