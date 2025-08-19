Sorteo de 170 gift cards de $170.000 de Banco Estado: revisa aquí como participar
BancoEstado celebra su 170° aniversario con 170 gift cards de $170.000 para clientes que compren con tarjetas Visa seleccionadas.
Con motivo de su 170° aniversario, BancoEstado sorprendió a sus clientes con una promoción especial: sorteará 170 gift cards de $170.000 cada una, en colaboración con Visa, socio estratégico de la entidad financiera en productos bancarios.
El premio no será entregado en efectivo, sino en tarjetas exclusivas para utilizar en supermercados adheridos a la promoción. De esta forma, los clientes podrán canjear el monto directamente en compras de consumo básico.
Cómo participar en el sorteo de BancoEstado
Para entrar en el sorteo, los usuarios deberán realizar compras con tarjetas de crédito Visa BancoEstado, Visa Smart, Smart+ o Platinum Convenio, por un monto mínimo de $5.000.
Es importante destacar que las tarjetas CuentaRUT no participan en esta promoción. Además, mientras más compras se realicen con las tarjetas habilitadas y por montos iguales o superiores al requerido, mayores serán las probabilidades de ganar.
La campaña estará vigente entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025. Posteriormente, el sorteo se efectuará el jueves 9 de octubre.