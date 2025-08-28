Precio de la bencina esta semana: bajó 20 pesos a partir de este jueves 28

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó este miércoles la nueva variación que tendrán los combustibles a partir de este jueves, destacando una fuerte baja en el precio del diésel.

La estatal recalcó que la “ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno”, y que su rol se limita a informar los valores de referencia conforme a la normativa vigente.

En detalle, los ajustes serán los siguientes:

Gasolina 93 octanos: +$0,3 por litro

Gasolina 97 octanos: -$5,8 por litro

Diésel: -$20,8 por litro

Kerosene: -$8,9 por litro

Gas licuado: $0,0

Como ocurre semanalmente, estos precios comenzarán a regir desde este jueves en todo el país.