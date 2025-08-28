Publicidad
Precio de la bencina esta semana: bajó 20 pesos a partir de este jueves 28 DATOS ÚTILES Cedido

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Diésel baja $20,8 y bencina 97 octanos $5,8 por litro desde este jueves; 93 octanos sube $0,3. ENAP recuerda que no fija precios.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó este miércoles la nueva variación que tendrán los combustibles a partir de este jueves, destacando una fuerte baja en el precio del diésel.

La estatal recalcó que la “ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno”, y que su rol se limita a informar los valores de referencia conforme a la normativa vigente.

En detalle, los ajustes serán los siguientes:

  • Gasolina 93 octanos: +$0,3 por litro

  • Gasolina 97 octanos: -$5,8 por litro

  • Diésel: -$20,8 por litro

  • Kerosene: -$8,9 por litro

  • Gas licuado: $0,0

Como ocurre semanalmente, estos precios comenzarán a regir desde este jueves en todo el país.

ENAP

