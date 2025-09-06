Estas universidades realizan ensayos gratuitos de la PAES 2025 este fin de semana

Cada año, diversas universidades ofrecen ensayos gratuitos de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), con el objetivo de que los estudiantes puedan familiarizarse con el formato, los contenidos y las condiciones reales del examen. Estas instancias permiten medir la preparación, identificar fortalezas y debilidades, y ganar mayor seguridad antes de rendir la prueba oficial.

Los ensayos, que pueden ser presenciales o en línea, suelen entregar resultados personalizados con puntajes estimados y retroalimentación por asignatura. Además, algunas instituciones complementan la experiencia con charlas vocacionales, talleres de habilidades y orientación sobre el proceso de admisión.

La PAES de diciembre para el Proceso de Admisión 2026 se aplicará los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre de 2025, mientras que los puntajes se publicarán el 5 de enero de 2026.

Universidad Autónoma de Chile

Sábado 6 de septiembre a las 08:30 horas se realizará un ensayo presencial en las sedes de Santiago, Talca y Temuco.

En la capital, los estudiantes podrán rendir Comprensión Lectora y Comprensión Matemática 1 en el Campus Providencia (Av. Pedro de Valdivia 425) y en el Campus El Llano Subercaseaux (Ramón Subercaseaux 1404). La aplicación seguirá las mismas condiciones oficiales del DEMRE.

La actividad también tendrá lugar en Talca (5 Poniente 1670) y Temuco (Av. Alemania 01090). Quienes participen recibirán sus resultados el mismo día y podrán acceder a correcciones con explicaciones que les ayudarán a reforzar sus conocimientos.

Las inscripciones están disponibles en la página web, CLIC AQUÍ.

Universidad Finis Terrae

Sábado 6 de septiembre, la Casa Central de la institución abrirá sus puertas para un ensayo presencial que incluirá, además, una feria vocacional.

La jornada comenzará a las 9:30 horas con la prueba de Comprensión Lectora. Posteriormente, los estudiantes podrán recorrer las instalaciones y visitar la Feria de Carreras. A las 13:00 horas se rendirá el ensayo de Matemáticas (M1).

Durante el receso, tanto los alumnos como sus acompañantes tendrán la oportunidad de informarse sobre programas académicos, vías de admisión y conversar con profesores y estudiantes.

Las inscripciones están disponibles en la página web, CLIC AQUÍ.