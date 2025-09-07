La última Luna de Sangre de 2025 iluminará los cielos en septiembre

Un nuevo evento astronómico marcará la primera semana de septiembre: un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre, será visible desde diversos puntos del mundo. Se trata del segundo y último eclipse lunar total del año 2025.

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se posiciona entre la Luna y el Sol en una perfecta alineación, proyectando su sombra sobre el satélite natural e impidiendo que reciba luz solar de forma directa. Sin embargo, parte de los rayos solares logran atravesar la atmósfera terrestre de manera indirecta. Gran parte de la luz azul y violeta es filtrada, permitiendo que solo pasen los tonos rojizos y anaranjados, lo que genera el característico color rojo intenso de la llamada Luna de Sangre.

Según informó TimeandDate.com, “El eclipse lunar total ocurrirá entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre, de acuerdo con la zona horaria”.

La fase parcial del fenómeno comenzará el 7 de septiembre a las 16:27 (UTC), alcanzará su punto máximo a las 18:11 (UTC) y finalizará por completo a las 20:55 (UTC). La fase total se extenderá por una hora y 22 minutos, lo que convierte a este eclipse no solo en el más largo del 2025, sino también en el más prolongado desde 2022.

Respecto a la visibilidad en Chile, el portal precisó que “la segunda Luna de Sangre de 2025 no será visible en Chile, ni tampoco en gran parte de América Latina”. El fenómeno podrá apreciarse en su totalidad en Europa, Asia, Australia y África.

En tanto, regiones como el oeste de Norteamérica, este de Sudamérica, océano Pacífico occidental, océano Atlántico oriental, océano Índico, Ártico y Antártida, tendrán una visibilidad parcial del eclipse.