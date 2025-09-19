Publicidad
Parada Militar 2025: estos son los horarios en que se realizará este viernes en el Parque O'Higgins

Parada Militar 2025: estos son los horarios en que se realizará este viernes en el Parque O’Higgins

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Parada Militar 2025 será este 19 de septiembre en el Parque O’Higgins, con desfile de FF.AA., presencia de autoridades y público asistente.

La conmemoración del Día de las Glorias del Ejército tendrá lugar este viernes 19 de septiembre, a partir de las 11:00 hrs en la Elipse del Parque O’Higgins, donde se llevará a cabo la Parada Militar, uno de los actos más tradicionales de las Fiestas Patrias.

El desfile comenzará a las 11:00 horas y contará con la participación de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes marcharán frente a la ciudadanía y a las más altas autoridades del país. Entre ellas, estarán presentes el Presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, además de representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la ceremonia podrá seguirse en vivo a través de televisión abierta y plataformas digitales, lo que permitirá que familias de todo el país accedan al evento.

En esta edición, además de los contingentes terrestres, motorizados y aéreos, el Ejército de Chile tendrá una participación especial en el marco de sus 215 años de historia.

Para quienes asistan de manera presencial, Carabineros dispuso un plan especial de tránsito y seguridad. Asimismo, el Parque O’Higgins contará con zonas habilitadas para el acceso del público general.

