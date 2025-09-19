Parada Militar 2025: estos son los horarios en que se realizará este viernes en el Parque O’Higgins
La Parada Militar 2025 será este 19 de septiembre en el Parque O’Higgins, con desfile de FF.AA., presencia de autoridades y público asistente.
La conmemoración del Día de las Glorias del Ejército tendrá lugar este viernes 19 de septiembre, a partir de las 11:00 hrs en la Elipse del Parque O’Higgins, donde se llevará a cabo la Parada Militar, uno de los actos más tradicionales de las Fiestas Patrias.
El desfile comenzará a las 11:00 horas y contará con la participación de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes marcharán frente a la ciudadanía y a las más altas autoridades del país. Entre ellas, estarán presentes el Presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, además de representantes de los poderes Legislativo y Judicial.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la ceremonia podrá seguirse en vivo a través de televisión abierta y plataformas digitales, lo que permitirá que familias de todo el país accedan al evento.
En esta edición, además de los contingentes terrestres, motorizados y aéreos, el Ejército de Chile tendrá una participación especial en el marco de sus 215 años de historia.
Para quienes asistan de manera presencial, Carabineros dispuso un plan especial de tránsito y seguridad. Asimismo, el Parque O’Higgins contará con zonas habilitadas para el acceso del público general.