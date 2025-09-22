Publicidad
Pronóstico de la semana para Santiago: este día vuelven las lluvias a la RM DATOS ÚTILES AGENCIA UNO

Pronóstico de la semana para Santiago: este día vuelven las lluvias a la RM

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Se esperan lluvias breves en Santiago este viernes 26 de septiembre, tras días soleados y cálidos, con montos bajos y rápida salida.

Tras las precipitaciones del fin de semana, se espera que la capital vuelva a registrar lluvias durante la semana.

Se trataría de un evento acotado y de corta duración. El viernes podrían presentarse precipitaciones entre el sur de Coquimbo y La Araucanía, además de chubascos hacia el sur del país.

Antes de eso, Santiago tendrá jornadas cálidas y mayormente despejadas: martes y miércoles con máximas de 23°C y 28°C, mientras que el jueves predominará la nubosidad con 24°C de máxima.

También te puede interesar:
Los 5 mejores parques nacionales para visitar en Primavera
Los 5 mejores parques nacionales para visitar en Primavera
Alerta en Atacama por altas temperaturas: hasta 35 °C esta semana
Alerta en Atacama por altas temperaturas: hasta 35 °C esta semana

El viernes 26 de septiembre amanecería con nubosidad parcial y algunos claros, aunque en la tarde se dejarían sentir las lluvias. Se prevé un episodio breve, con montos bajos de agua, que desaparecería hacia la noche.

A diferencia de lo ocurrido el fin de semana anterior —cuando hubo granizos y tormentas eléctricas en distintos sectores—, esta vez el sistema llegaría más organizado y estable.

Pronóstico semanal para Santiago

  • Martes 23: mínima 9°C / máxima 23°C
  • Miércoles 24: mínima 12°C / máxima 28°C
  • Jueves 25: mínima 11°C / máxima 24°C
  • Viernes 26: mínima 6°C / máxima 14°C (lluvias)
  • Sábado 27: mínima 9°C / máxima 21°C
  • Domingo 28: mínima 11°C / máxima 24°C
Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad