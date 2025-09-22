Alerta en Atacama por altas temperaturas: hasta 35 °C esta semana

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activó una Alerta Temprana Preventiva en la región de Atacama por el pronóstico de temperaturas extremas que se dejarán sentir durante los próximos días.

Los registros más elevados podrían llegar a 35 °C en sectores precordilleranos y hasta 30 °C en los valles interiores y la Cordillera de la Costa, de acuerdo con los reportes oficiales.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile se señaló que este escenario se debe a una “dorsal en altura”.

“Dorsal en altura”, el fenómeno climático que dejará hasta 35 grados en Chile.

Tal como describe Meteored, este tipo de formación atmosférica ocurre cuando un nivel intermedio de presión, como el de los 500 hPa, se encuentra más elevado de lo común frente a su entorno. En simple, se trata de una masa de aire que se expande hacia arriba y luego desciende, lo que se conoce como subsidencia.

Cuando ese aire baja hacia la superficie, se comprime y se calienta, reduciendo la posibilidad de nubosidad. Esto genera un aumento significativo de las temperaturas y una radiación solar más directa.

Además, las dorsales en altura suelen provocar bloqueos atmosféricos, es decir, mantener durante varios días una masa de aire cálido sobre la zona. En combinación con bajas presiones o vaguadas costeras, el efecto de calor se potencia aún más.

El resultado es un escenario de clima extremo, con jornadas sofocantes, noches poco frescas e incluso un deterioro en la calidad del aire.