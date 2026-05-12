RN lima asperezas con ministro Poduje: “Necesitamos más coordinación”

La jefa de bancada de senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, sostuvo una reunión con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en un gesto que buscó descomprimir las tensiones instaladas durante las últimas semanas entre el secretario de Estado y parlamentarios del oficialismo.

La cita se produjo en medio del debate por la reconstrucción nacional y la crisis habitacional, además de los cuestionamientos internos que ha enfrentado Poduje dentro de RN por su estilo político y su relación con el Congreso.

“La vivienda sigue siendo una de las principales urgencias de muchas familias chilenas. En el contexto de la reconstrucción nacional, necesitamos más gestión, más coordinación y medidas concretas para responder a una demanda que no puede seguir esperando”, señaló Gatica tras el encuentro.

La reunión se interpreta además como un intento de normalizar relaciones luego de una serie de controversias protagonizadas por el titular del Minvu.

La tensión escaló semanas atrás durante una visita de Poduje a la Región de Los Ríos, donde sostuvo reuniones para destrabar proyectos habitacionales.

En esa oportunidad, el ministro criticó la Ley de Humedales impulsada por el senador socialista Alfonso de Urresti, calificándola como una “locura”, lo que abrió un conflicto con parlamentarios de oposición y generó cuestionamientos desde el propio oficialismo.

Posteriormente, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), emplazó públicamente al ministro a “estar a la altura”, a lo que Poduje respondió: “Debo preocuparme de las familias sin casa, senadora”.

La controversia derivó además en la salida de dos funcionarios del Minvu cercanos a Núñez y al exministro Cristián Monckeberg.

En paralelo, la senadora Gatica también manifestó su molestia luego de enterarse de la visita de Poduje a su región por parlamentarios de oposición y no directamente por el ministerio.

Ese malestar fue transmitido durante un comité político ampliado oficialista, donde la parlamentaria pidió “ordenar la casa” y exigió mayor coordinación del gabinete.

Las diferencias escalaron a tal punto que la presidenta de RN, Andrea Balladares, tomó contacto con el Presidente José Antonio Kast para pedirle intervenir y llamar al orden al ministro.

Incluso Balladares criticó públicamente a Poduje, afirmando que “ha generado problemas al Gobierno” y que “lo enreda él en su gestión”.

En RN acusan además que el ministro no trabaja coordinadamente con el resto del oficialismo y que su estilo podría terminar afectando la relación del Ejecutivo con el Congreso, especialmente durante la tramitación de la Ley Miscelánea.

El episodio más complejo se produjo luego de que Poduje relativizara públicamente el rol del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de la discusión por recortes presupuestarios.

“El Presidente Kast es mi único jefe. Quiroz es un ministro más”, afirmó entonces el titular del Minvu.

Pese a las tensiones, el encuentro entre Gatica y Poduje buscó instalar una señal de coordinación política y reforzar el foco en la agenda habitacional y de reconstrucción impulsada por el Gobierno.