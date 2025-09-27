Nuevos cursos gratuitos permiten obtener licencia de conductor profesional
Sence ofrece cursos gratuitos para obtener licencia A-3 o A-5, con subsidio y seguro, en RM, Valparaíso y Maule. Postula en sence.cl.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) abrió un nuevo ciclo de cursos gratuitos que otorgan la licencia de conductor profesional, accesibles tras registrarse y cumplir con ciertos requisitos. La iniciativa forma parte del programa Fórmate para el Trabajo, que ofrece capacitaciones para obtener los permisos clase A-3 y A-5.
El curso A-3 habilita a conducir taxis, ambulancias, transporte escolar y vehículos de transporte público o privado, mientras que el A-5 permite manejar vehículos simples y articulados de carga. La formación, que tiene una duración cercana a dos meses, incluye además un subsidio diario de locomoción y/o alimentación, así como cobertura de seguro de accidente.
Las postulaciones se realizan en sence.cl, CLIC AQUÍ, seleccionando la capacitación de interés e ingresando mediante Clave Única. Los cursos están disponibles en la Región Metropolitana, Valparaíso y Maule.
Entre los requisitos que detalla el Sence para acceder a estas capacitaciones se encuentran:
- Tener 20 años o más.
- Contar preferentemente con enseñanza media completa.
- Poseer licencia de conducir clase B por al menos dos años.
- Presentar la Hoja de vida del conductor emitida por el Registro Civil.
- Estar dentro del 60% de menores ingresos de la población.
Además, los seleccionados deberán aprobar un examen físico, que incluirá pruebas de visión y audiometría, junto a un test psicológico que evaluará la idoneidad para desempeñarse como conductor profesional.