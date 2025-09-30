Estos son los descuentos especiales de Banco Estado en septiembre: hasta 40% en farmacias

BancoEstado lanzó una serie de descuentos imperdibles para septiembre, dirigidos a usuarios de Cuenta RUT y de sus tarjetas de débito y crédito. Las promociones abarcan distintos rubros como alimentación, panoramas, viajes, deportes y salud.

En este último ámbito, la entidad estatal anunció un beneficio exclusivo en alianza con Farmacias Dr. Simi, que cuenta con más de 250 sucursales desde Arica hasta Magallanes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BancoEstado (@bancoestado)

Según informaron, “la rebaja es válida para compras presenciales que se realicen el lunes 8 y el lunes 15 de septiembre”.

Los clientes que paguen con cualquier tarjeta BancoEstado —incluyendo BE Pay, la aplicación que permite cancelar desde el celular en dispositivos Android— podrán acceder a un 30% de descuento en el total de su compra.

Sin embargo, existe un beneficio aún mayor: quienes utilicen la aplicación RutPay obtendrán un 40% de descuento en la boleta. Para activarlo, el usuario debe mencionar el beneficio en caja y mostrar el código QR de la app, que será escaneado al momento de pagar. De esa forma, la disminución se aplicará automáticamente.

Es importante tener en cuenta que la promoción está disponible solo para compras presenciales, no es acumulable con otras rebajas, no aplica en el sitio web de la farmacia y tiene un tope máximo de $80.000 por compra.