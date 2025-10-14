Guns N’ Roses en Chile: Metro extenderá su horario por concierto en el Estadio Nacional

Con motivo del esperado concierto de Guns N’ Roses en Santiago, programado para este martes 14 de octubre a las 20:30 horas en el Parque Estadio Nacional, Metro de Santiago confirmó una medida especial para apoyar el desplazamiento del público. El servicio extenderá su funcionamiento hasta la 01:00 de la madrugada, exclusivamente en determinados tramos de las líneas 3 y 6, con el fin de facilitar el retorno seguro de quienes asistan al evento.

Qué estaciones estarán disponibles hasta la 01:00 horas

Metro detalló que tanto el ingreso como la salida estarán habilitados solo en algunas estaciones seleccionadas. En la Línea 6, los accesos y salidas operarán de la siguiente manera:

Ingreso: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.

Salida: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

En tanto, la Línea 3 mantendrá abiertas las siguientes estaciones únicamente para salida de pasajeros:

Plaza Egaña

Ñuñoa

Irarrázaval

Universidad de Chile

Hospitales

Conchalí

Plaza Quilicura

Además, la combinación en Ñuñoa entre las líneas 3 y 6 también estará operativa para quienes necesiten realizar conexión entre ambas rutas.

Qué busca Metro con esta medida especial

La empresa señaló que esta extensión busca garantizar un retorno seguro, ordenado y eficiente para los asistentes, considerando la alta convocatoria que suele generar la banda estadounidense en el país. Esta acción forma parte del plan de coordinación habitual que Metro implementa durante grandes eventos en el Estadio Nacional y otros recintos de alta asistencia.

Con este anuncio, Metro de Santiago se suma al operativo logístico que acompañará el regreso de Guns N’ Roses a Chile, una jornada que promete congregar a miles de fanáticos en una noche marcada por la música y la nostalgia del rock clásico.