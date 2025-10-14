Sernac lanza alerta de seguridad para vehículos Peugeot 2008 vendidos en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó sobre una alerta de seguridad para los vehículos Peugeot modelo 2008, comercializados en el país durante el año 2025. La medida se debe a un posible defecto en el sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS), el cual podría generar riesgos para la seguridad de los usuarios.

En total, 99 unidades del modelo Peugeot 2008 están afectadas por esta advertencia. Se trata de automóviles fabricados en España y vendidos entre agosto y octubre de 2025 en Chile.

Cuál es el defecto que presenta el Peugeot 2008

Según detalló la empresa, “los vehículos afectados presentan un defecto en el sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) que incumple requisitos regulatorios, el cual puede conllevar a un posible mensaje incorrecto de presión de los neumáticos en el grupo de instrumentos”.

El problema podría provocar que el conductor reciba información errónea sobre la presión de los neumáticos, lo que podría derivar en pérdida de control del vehículo, aumento de la distancia de frenado o incluso rotura del neumático. Todo ello, incrementa el riesgo de sufrir un accidente.

Cómo saber si un vehículo está afectado por la alerta

Los propietarios pueden verificar si su automóvil está incluido en esta campaña de seguridad consultando el listado de N° de Chasis o VIN disponible en los canales oficiales del Sernac y de Peugeot Chile, CLIC AQUÍ.

En caso de que el vehículo esté dentro del grupo afectado, se debe agendar una cita en un servicio autorizado contactando al Call Center 800 210 110.

Qué contempla la reparación y tiene costo para el consumidor

La acción correctiva incluye una calibración del control electrónico de estabilidad (ESC), procedimiento que, de acuerdo con la empresa, “tiene un tiempo estimado de 30 minutos y no tiene costo adicional para el consumidor”.

El Sernac reiteró la importancia de realizar la revisión cuanto antes, para evitar cualquier riesgo asociado a esta falla en el sistema de presión de neumáticos y garantizar la seguridad en la conducción.