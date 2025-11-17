Cuánto dinero recibirán los candidatos por voto tras la primera vuelta presidencial en Chile

La reciente jornada electoral presidencial dejó un escenario altamente competitivo y una fuerte participación ciudadana. La contienda terminó con una estrecha diferencia entre las principales candidaturas, que volverán a enfrentarse en el balotaje programado para el 14 de diciembre.

El duelo final será entre Jeannette Jara, representante del oficialismo, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano. En paralelo, la sorpresa de la noche la dio Franco Parisi, abanderado del Partido de la Gente (PDG), quien logró posicionarse en el tercer puesto, superando a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

Tras el cierre de las elecciones generales, los postulantes tienen la posibilidad de acceder a un reembolso por voto otorgado por el Servicio Electoral (Servel). Este mecanismo busca prevenir el financiamiento irregular y asegurar condiciones más equilibradas entre las campañas, siempre sujeto al cumplimiento de las exigencias legales.

Qué requisitos deben cumplir las candidaturas para recibir el reembolso

Para acceder al pago, la normativa electoral exige que cada campaña cumpla con las siguientes condiciones:

Que la cuenta de ingresos y gastos electorales sea aprobada previamente por el Servel.

sea aprobada previamente por el Servel. Que los recursos rendidos no provengan de otras vías , como aportes propios, créditos con mandato, terceros o aportes partidarios.

, como aportes propios, créditos con mandato, terceros o aportes partidarios. Que las candidaturas presenten boletas o facturas vigentes, correspondientes a gastos asociados directamente a la campaña dentro del periodo habilitado.

El reembolso no se otorga solo por el número de votos, sino exclusivamente cuando la rendición cumple con todos los criterios definidos por la ley.

De cuánto es el reembolso por cada voto en las Elecciones Presidenciales 2025

La ley determina distintos montos dependiendo del tipo de elección:

0,04 UF por voto en primera vuelta presidencial.

en primera vuelta presidencial. 0,01 UF por voto en una eventual segunda vuelta.

en una eventual segunda vuelta. 0,01 UF adicionales por voto en elecciones de candidatas a diputadas o senadoras.

El cálculo se realiza utilizando el valor de la Unidad de Fomento (UF) vigente al momento en que el Consejo Directivo del Servel oficializa los límites de gasto.

Con la UF valorizada en $39.643 al 17 de noviembre, cada voto de primera vuelta equivale aproximadamente a $1.585, mientras que en la segunda vuelta rondaría los $396. Los partidos políticos, en tanto, reciben 0,015 UF por voto, cercano a $594.

Cuánto podrían recibir las principales candidaturas por los votos obtenidos

Con más de tres millones de votos, tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast quedan entre quienes podrían obtener los montos más altos dentro del proceso de reembolso.

Por su parte, Franco Parisi, con 2.252.649 votos, podría alcanzar una cifra superior a los $3.500 millones, dependiendo de los gastos validados.

En el caso de Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, los reembolsos bordean los $140 millones, considerando sus votaciones individuales.

El pago se entrega como dinero libre para los candidatos

El reembolso no corresponde a un ingreso directo o de libre disposición. El mecanismo opera como devolución de gastos comprobados durante la campaña, por lo que su uso está totalmente acotado.

Tal como explicó hace algunos meses el académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, a Alianza Comprueba:

“Sí recibes dinero, pero es a cambio de prestaciones que gastaste en la campaña. Tú rindes con una factura al Servel y te paga esas prestaciones. No es que recibas efectivo directamente por haber participado en una campaña electoral”.