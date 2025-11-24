Black Friday 2025 en Chile: revisa las fechas y marcas con descuentos anticipados este año
El Black Friday Chile 2025 se celebra del 28 de noviembre al 1 de diciembre con más de 2.000 tiendas físicas y 470 comercios online participantes. Este evento de ofertas y promociones representa una oportunidad única para comprar tecnología, viajes, vestuario y más, con rebajas de hasta un 70%.
El Black Friday 2025 en Chile comenzará a la medianoche del viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 1 de diciembre. El evento oficial, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), incluye cuatro días completos de descuentos y promociones en tiendas físicas y plataformas digitales, marcando el hito final de las grandes campañas de ofertas antes de Navidad.
Este año, más de 2.000 tiendas físicas y alrededor de 470 comercios online se sumarán al evento, abarcando más de 20 categorías como tecnología, viajes, vestuario, electrónica, hogar e infantil. La edición 2025 debuta con una función de geolocalización para facilitar la búsqueda de ofertas en tiendas cercanas, disponible en el sitio oficial del evento.
Cuáles serán los mejores descuentos del Black Friday
Durante Black Friday 2025, los descuentos pueden llegar hasta un 70% en productos seleccionados. Las categorías más populares, según estudios de comportamiento del consumidor, serán tecnología, moda, belleza y viajes.
En Easy, los aires acondicionados son protagonistas de las promociones. Entre los descuentos anticipados destaca un aire acondicionado portátil Nex de 9000 BTU con rebaja de 40% (desde $269.990 a $159.990), así como modelos split inverter de marcas como Midea con descuentos cercanos al 35%. La tienda también tendrá ofertas en refrigeradores, lavadoras y secadoras, consolidando la línea blanca y climatización como las categorías con mayor demanda durante Black Friday.
Además, las herramientas digitales como aplicaciones móviles y funciones basadas en IA permitirán comparar precios y acceder a beneficios exclusivos.
Consejos de seguridad al comprar online
Debido al gran volumen de transacciones, es crucial mantener la seguridad digital:
- Verificar el ícono de candado en la barra de navegación del sitio antes de ingresar datos personales o de pago.
- Comprobar el Sello Oficial de Black Friday en la página.
- Evitar ofertas que soliciten transferencias directas fuera de los canales de pago autorizados.
- Desconfiar de “ofertas relámpago” solo visibles por poco tiempo, ya que pueden ser intentos de fraude.