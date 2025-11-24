Black Friday 2025 en Chile: revisa las fechas y marcas con descuentos anticipados este año

El Black Friday 2025 en Chile comenzará a la medianoche del viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 1 de diciembre. El evento oficial, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), incluye cuatro días completos de descuentos y promociones en tiendas físicas y plataformas digitales, marcando el hito final de las grandes campañas de ofertas antes de Navidad.​

Este año, más de 2.000 tiendas físicas y alrededor de 470 comercios online se sumarán al evento, abarcando más de 20 categorías como tecnología, viajes, vestuario, electrónica, hogar e infantil. La edición 2025 debuta con una función de geolocalización para facilitar la búsqueda de ofertas en tiendas cercanas, disponible en el sitio oficial del evento.​

Cuáles serán los mejores descuentos del Black Friday

Durante Black Friday 2025, los descuentos pueden llegar hasta un 70% en productos seleccionados. Las categorías más populares, según estudios de comportamiento del consumidor, serán tecnología, moda, belleza y viajes.

En Easy, los aires acondicionados son protagonistas de las promociones. Entre los descuentos anticipados destaca un aire acondicionado portátil Nex de 9000 BTU con rebaja de 40% (desde $269.990 a $159.990), así como modelos split inverter de marcas como Midea con descuentos cercanos al 35%. La tienda también tendrá ofertas en refrigeradores, lavadoras y secadoras, consolidando la línea blanca y climatización como las categorías con mayor demanda durante Black Friday.

Además, las herramientas digitales como aplicaciones móviles y funciones basadas en IA permitirán comparar precios y acceder a beneficios exclusivos.​

Consejos de seguridad al comprar online

Debido al gran volumen de transacciones, es crucial mantener la seguridad digital: