Superluna de diciembre 2025: a qué hora verla en Chile y por qué se verá más brillante

Esta noche el satélite natural de podrá apreciar un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena convencional. “La órbita de la Luna no es un círculo perfecto, sino una elipse. Eso significa que a veces está más cerca y a veces más lejos”, comentó el astrofísico Álvaro Rojas, académico del Departamento de Física de la Usach.

Durante la noche de este jueves 4 y la madrugada del viernes 5 de diciembre, el cielo chileno ofrecerá un espectáculo astronómico imperdible: la última Superluna de 2025. El fenómeno corresponde a la tercera superluna consecutiva del año, tras las registradas en octubre y noviembre, y volverá a acercar al satélite natural a su punto más próximo a la Tierra, permitiendo observarlo con un tamaño y brillo superiores a lo habitual.

Según detalla National Geographic, este tipo de evento ocurre cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo, el momento en que la Luna transita por el punto más cercano de su órbita elíptica alrededor de la Tierra. Esta configuración hace que pueda apreciarse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante en comparación con una luna llena común.

El astrofísico Álvaro Rojas, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, explicó a Diario Usach que la superluna es un fenómeno estrictamente geométrico ya que “la órbita de la Luna no es un círculo perfecto, sino una elipse. Eso significa que a veces está más cerca y a veces más lejos. Cuando coincide que la luna llena ocurre en el perigeo, se aprecia un aumento en su tamaño aparente y en su luminosidad”.

Pese a que estos incrementos son cuantificables, Rojas advierte que la diferencia no siempre es evidente a simple vista. “Nuestro ojo no responde de manera lineal al brillo. Entonces, aunque la Luna esté efectivamente hasta un 30% más luminosa, no siempre es fácil notarlo si no la comparamos con otro momento del año”.

En cuanto a su frecuencia, el académico aclara que este 2025 no ha sido excepcional. “En general, las superlunas se producen entre tres y cinco veces al año. Este año llevamos tres, igual que lo que ocurrirá en 2026. Es un fenómeno bastante regular”

Dónde y cómo observarla

Para disfrutar de la Superluna en su máximo esplendor, los especialistas recomiendan evitar la contaminación lumínica. Sectores costeros, zonas rurales, cerros y miradores urbanos alejados de grandes focos de luz se perfilan como los mejores puntos para la observación.

Este fenómeno será además la segunda Luna más grande de 2025, solo superada por la extraordinaria superluna de inicios de noviembre. Y aunque se despide como la última del año, no será la última del ciclo astronómico: se espera que un evento similar vuelva a repetirse en enero de 2026.

Cabe señalar que la luna llena de diciembre también es conocida como la “Luna Fría”, nombre heredado de culturas indígenas de América del Norte, que asignaban denominaciones a cada luna según las características ambientales de la época. En el hemisferio norte marca el inicio del invierno, aunque en Chile coincide con la entrada al verano, manteniendo su simbolismo original más allá de las estaciones.

Aunque su efecto visual es el más llamativo, la Superluna también influye en fenómenos naturales. Rojas señala que durante las lunas llenas ya existe una alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna que incrementa las mareas, pero la cercanía adicional del satélite en estas fechas potencia ese efecto.

“Con una superluna la contribución gravitacional es mayor porque la Luna está más cerca. Por eso se generan mareas más altas que las registradas en una luna llena típica”.