¿Dónde encontrar departamentos para comprar con el subsidio a la tasa?

En medio del debate por ampliar el alcance y monto del beneficio estatal que entró en vigor en junio pasado para reactivar el sector inmobiliario, la demanda por unidades con entrega inmediata bajo 4.000 UF ha aumentado considerablemente. El sistema financiero ha visto cómo las solicitudes de crédito alcanzaron 33.798 a fines de octubre, con 17.926 de estas aprobadas y 12.123 en evaluación.

Para quienes están buscando aprovechar el subsidio y las mejores condiciones de financiamiento para comprar un departamento, la consultora Tinsa By Accumin levantó la oferta disponible en este segmento en la Región Metropolitana, que asciende actualmente a 8.431 unidades.

El análisis reveló que la mayor concentración se observa en el centro y sectores cercanos a Santiago Centro y Estación Central, donde densificación es mayor. En estas comunas existen 1.750 y 845 unidades disponibles respectivamente.

El análisis arroja que también hay presencia significativa en Ñuñoa y La Florida, en zonas cercanas a estaciones de Metro, que son tradicionalmente activas en este segmento del mercado inmobiliario. En Ñuñoa, actualmente existen 688 departamentos disponibles y en La Florida, 1.634.

“De esta forma, la oferta más abundante coincide con zonas de mayor densidad urbana y buena conectividad, en línea con la tendencia de proyectos verticales”, explica Felipe García, director para Cono Sur de Tinsa.

Por el contrario, se observa en una escasa presencia de oferta en comunas del sector oriente, dado los mayores tickets de esos proyectos.