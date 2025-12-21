Calendario escolar 2026: confirman fechas clave para el regreso a clases en Chile

El Ministerio de Educación dio a conocer el pasado 15 de diciembre las resoluciones regionales que fijan el calendario escolar 2026, información clave para que las familias comiencen a planificar el próximo año académico.

Aunque una parte del alumnado recién concluye el año lectivo y otros aún permanecen en actividades escolares, las definiciones oficiales permiten anticipar fechas relevantes como el inicio de clases, el receso de invierno y el cierre del año escolar, considerando las particularidades de cada zona del país.

Es importante precisar que lo que se detalla a continuación corresponde únicamente a los hitos principales del calendario 2026. Al cierre de esta publicación, las regiones de Los Lagos y Aysén todavía no han oficializado sus resoluciones. Los documentos completos pueden revisarse en el enlace habilitado por el Ministerio de Educación.

Cuándo comienza el año escolar 2026 en Chile

De acuerdo con las resoluciones publicadas, la mayoría de las regiones iniciará el año escolar el miércoles 4 de marzo de 2026, tanto en establecimientos con Jornada Escolar Completa (JEC) como en aquellos sin este régimen.

Cómo se distribuyen las vacaciones de invierno según la región

El receso de invierno presenta variaciones territoriales. En el norte grande, como Arica y Parinacota y Tarapacá, las vacaciones se extenderán desde el lunes 13 al viernes 24 de julio de 2026. En gran parte del centro y sur del país, el descanso se fijó entre el lunes 22 de junio y el viernes 3 de julio de 2026.

En tanto, la Región de Magallanes y la Antártica Chilena tendrá vacaciones de invierno desde el lunes 29 de junio al viernes 17 de julio de 2026.

Cuándo finalizan las clases en los distintos establecimientos

Para los establecimientos con Jornada Escolar Completa, el término del año lectivo se estableció mayoritariamente para el viernes 4 de diciembre de 2026. En el caso de los establecimientos sin JEC, el cierre se proyecta para el viernes 18 de diciembre de 2026.

La Región de Magallanes marca una excepción, ya que las clases finalizarán el viernes 11 de diciembre en establecimientos con JEC y el viernes 23 de diciembre en aquellos sin jornada completa.

Fechas principales por región

Arica y Parinacota / Tarapacá : Ingreso 4 de marzo; vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio; término JEC 4 de diciembre y sin JEC 18 de diciembre.

Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos : Ingreso 4 de marzo; vacaciones de invierno del 22 de junio al 3 de julio; término JEC 4 de diciembre y sin JEC 18 de diciembre.

Magallanes y la Antártica Chilena: Ingreso 4 de marzo; vacaciones de invierno del 29 de junio al 17 de julio; término JEC 11 de diciembre y sin JEC 23 de diciembre.

Con estas definiciones, el calendario escolar 2026 comienza a tomar forma, permitiendo a comunidades educativas y apoderados anticipar la organización del próximo año académico a la espera de las resoluciones pendientes.