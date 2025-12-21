Panoramas de conciertos para 2026: revisa los shows confirmados y valores de las entradas
Santiago consolida su rol como capital musical en 2026, con una agenda récord de conciertos y festivales que reúne a figuras globales y todos los géneros.
Santiago de Chile reafirma su lugar como una de las plazas más atractivas para los espectáculos en vivo a nivel regional. La respuesta del público, marcada por recintos llenos, entradas agotadas en tiempo récord y una agenda diversa, posiciona a la capital chilena al nivel de otras grandes ciudades sudamericanas como Buenos Aires, Bogotá y São Paulo. El año 2026 no será la excepción: el calendario confirma una avalancha de shows que abarca todos los géneros y generaciones.
Figuras históricas, artistas del pop global, referentes del rock y el metal, exponentes urbanos y festivales masivos forman parte de una programación que se extenderá durante todo el año. Nombres como AC/DC, Iron Maiden, Rosalía, Megadeth y Soda Stereo —con Gustavo Cerati recreado mediante inteligencia artificial— destacan dentro de una cartelera que ya genera alta expectación.
La capital chilena combina infraestructura, capacidad de convocatoria y una audiencia transversal que responde con fuerza a cada anuncio. Estadios, arenas, teatros y parques urbanos permiten recibir desde conciertos íntimos hasta producciones de escala internacional, consolidando a la ciudad como un destino clave para las giras mundiales.
Qué artistas y eventos marcarán la agenda musical del 2026
El calendario incluye decenas de presentaciones confirmadas a lo largo del año, con una oferta que va desde el pop latino y el rock clásico hasta la electrónica, el K-pop y el metal extremo. A continuación, el detalle de los principales conciertos y festivales anunciados, con fechas, recintos y rangos de precios.
Conciertos del 2026: dónde comprar entradas y cuánto cuestan
Bad Bunny – 9, 10 y 11 de enero – Estadio Nacional – De $57.500 a $402.500
Cosmic Kid – 15 de enero – Sala Metrónomo – $25.000
Festival del Huaso de Olmué – 15, 16, 17 y 18 de enero – Patagual – De $41.000 a $98.500
Andy Bell (Erasure) – 16 de enero – Teatro Caupolicán – De $39.675 a $112.700
Andy Bell (Erasure) – 17 de enero – Gran Arena Monticello – De $39.100 a $115.000
Terror – 20 de enero – Sala Metrónomo – $28.000
Young Cister – 21 de enero – Movistar Arena – De $23.000 a $103.500
Mr. Bungle – 22 de enero – Gimnasio de Concepción – De $40.300 a $69.000
Orchid – 22 de enero – Sala Metrónomo – $34.000
Avenged Sevenfold y Mr. Bungle – 24 de enero – Estadio Bicentenario de La Florida – De $63.300 a $207.000
My Chemical Romance – 28 y 29 de enero – Estadio Bicentenario de La Florida – De $51.800 a $207.000
Ken-Y – 31 de enero – Teatro Caupolicán – De $34.500 a $92.000
Los Auténticos Decadentes – 5 de febrero – Gran Arena Monticello – De $29.900 a $86.250
Los Auténticos Decadentes – 7 de febrero – Movistar Arena – De $25.520 a $81.200
Chayanne – 7 de febrero (Ester Roa de Concepción), 11 de febrero (Sausalito de Viña del Mar) y 14 de febrero (Estadio Nacional)
Doja Cat – 10 de febrero – Movistar Arena – De $52.988 a $170.738
Kali Uchis – 12 de febrero – Movistar Arena – De $37.680 a $108.330
Tini – 12 de febrero – Estadio Nacional – De $58.250 a $209.700
The Chemical Brothers – 13 de febrero – Espacio Riesco – De $80.500 a $115.000
Festival de Viña del Mar – 22 al 27 de febrero – Quinta Vergara – De $23.000 a $312.800
Miguel Bosé – 25 y 26 de febrero – Movistar Arena – De $40.250 a $195.500
Alejandro Sanz – 28 de febrero – Estadio Bicentenario de La Florida – De $58.250 a $291.250
Pablo Alborán – 28 de febrero – Gran Arena Monticello – De $63.250 a $287.500
AC/DC y The Pretty Reckless – 11 y 15 de marzo – Parque Estadio Nacional – De $99.608 a $262.125
Lollapalooza Chile – 13, 14 y 15 de marzo – Parque O’Higgins – Pase general $284.000
Bryan Adams – 17 de marzo – Movistar Arena – De $33.350 a $194.350
Soda Stereo – 26, 27 y 28 de marzo – Movistar Arena – De $28.800 a $103.500
Megadeth – 4 de mayo – Movistar Arena – De $56.350 a $148.650
Korn – 8 de mayo – Parque Estadio Nacional – De $57.000 a $118.800
Ricardo Arjona – 6 al 19 de junio – Movistar Arena – De $43.425 a $226.775
Rosalía – 24, 25, 27 y 29 de julio – Movistar Arena – De $58.875 a $200.175
Iron Maiden – 31 de octubre – Estadio Nacional – De $38.600 a $154.400
Eros Ramazzotti – 26 de noviembre – Movistar Arena – De $34.500 a $138.000
Qué anticipa esta cartelera para la escena musical local
La amplitud del calendario confirma un 2026 marcado por la diversidad, con propuestas para públicos de todas las edades y estilos. Santiago no solo recibe grandes giras internacionales, sino que refuerza su posición como uno de los polos culturales más activos de la región, con una agenda que promete meses de música en vivo sin pausas.