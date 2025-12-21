Tras finalizar la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, comienza una etapa decisiva para quienes postulan a la educación superior. El proceso de Admisión 2026 contempla la entrega de puntajes, la postulación a las universidades adscritas y la posterior publicación de los resultados de selección, junto con los períodos de matrícula.

Cuándo se publicarán los resultados de la PAES 2025

Según informó el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), los resultados de la PAES 2025 estarán disponibles a partir de las 08:00 horas del lunes 5 de enero de 2026. Desde ese momento, los estudiantes podrán conocer oficialmente los puntajes obtenidos en el examen.

Ese mismo día, a las 09:00 horas, se dará inicio al proceso de postulación a las universidades adscritas, el cual se extenderá hasta el jueves 8 de enero de 2026. Para completar este trámite, los postulantes deberán ingresar al sistema de Acceso a la Educación Superior utilizando su documento de identidad y contraseña.

Dónde se pueden revisar los resultados y las etapas siguientes

Los puntajes de la PAES y los resultados del proceso de selección estarán disponibles en las plataformas oficiales de Acceso Mineduc, CLIC AQUÍ y del DEMRE, CLIC AQUÍ, donde los estudiantes deberán acceder con sus credenciales personales.

Los resultados generales de selección serán publicados el lunes 19 de enero de 2026 a las 12:00 horas. Posteriormente, los períodos de matrícula se desarrollarán en dos etapas: entre el martes 20 y el jueves 22 de enero, y luego desde el viernes 23 hasta el jueves 29 del mismo mes, fechas en las que se deberá formalizar el ingreso a las instituciones de educación superior.