Bonos estatales de diciembre: qué beneficios llegan antes de Navidad en Chile

A días de la celebración navideña, miles de hogares en Chile esperan la entrega de diversos beneficios estatales que buscan aliviar los gastos propios de fin de año. Durante diciembre se concentran pagos automáticos dirigidos a adultos mayores, pensionados, madres, trabajadoras embarazadas y familias con cargas reconocidas, sin necesidad de postulación en la mayoría de los casos.

Estos aportes se suman a las pensiones y remuneraciones habituales, convirtiéndose en un apoyo clave para enfrentar el cierre del año.

Pensión Garantizada Universal

La Pensión Garantizada Universal (PGU) corresponde a un beneficio mensual destinado a adultos mayores y pensionados de menores ingresos Para acceder, se exige no pertenecer al 10% más rico de la población, contar con una pensión base inferior a $1.210.828 y cumplir con el requisito de residencia en el país.

El monto puede alcanzar hasta $224.004 para personas desde los 65 años y hasta $250.000 para quienes superan los 82. El pago se realiza según el calendario mensual habitual y, en diciembre, muchos beneficiarios reciben además el aguinaldo de Navidad. La fecha exacta puede revisarse en ChileAtiende, CLIC AQUÍ.

Aguinaldo de Navidad para pensionados

El aguinaldo es un pago extraordinario que se entrega una vez al año a pensionados como apoyo en las fiestas. Para 2025, el monto base asciende a $29.055, con un incremento de $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.

Lo reciben personas que, a esa fecha, perciban pensión del IPS, AFP con garantía estatal, pensiones de reparación (Rettig o Valech), pensiones por accidentes del trabajo u otros regímenes previsionales establecidos por ley. En el caso del IPS, el pago se inicia desde el lunes 1 de diciembre, mientras que para pensionados de AFP se concreta entre el 17 y el 22 del mes. Este beneficio no es imponible ni tributable y se paga de forma automática junto con la pensión.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo está dirigido a mujeres madres, biológicas o adoptivas, que cumplan 65 años o más y se pensionen bajo las condiciones legales vigentes. Este beneficio no se deposita mensualmente, sino que se incorpora al cálculo de la pensión al momento de jubilar.

Durante diciembre, muchas mujeres comienzan a recibir pensiones cuyo monto ya considera el efecto de este bono, reflejándose de manera indirecta en el pago mensual.

Asignación Familiar y la Asignación Maternal

La Asignación Familiar corresponde a un aporte mensual por cada carga familiar acreditada y está dirigida a trabajadores dependientes, independientes que coticen y pensionados. El pago se realiza junto al sueldo o la pensión, por lo que el monto correspondiente a diciembre se recibe antes de Navidad, variando según el tramo de ingresos del beneficiario.

En tanto, la Asignación Maternal beneficia a trabajadoras embarazadas y a trabajadores cuyas cónyuges estén en periodo de gestación y figuren como cargas familiares. Este aporte también se paga mensualmente junto a la remuneración o pensión, y el desembolso de diciembre se concreta antes del 25, de acuerdo con el calendario habitual.