Bono por Hijo subiría en 2026 por alza del sueldo mínimo y beneficiaría a mujeres pensionadas

El Bono por Hijo tendrá un incremento en su monto durante 2026, impulsado por el reajuste del sueldo mínimo en Chile. Esta variación impactará directamente en la bonificación estatal que reciben las mujeres al momento de jubilar, fortaleciendo el monto final de sus pensiones.

Este beneficio previsional entrega una bonificación por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado. En situaciones de adopción, el aporte se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

En qué consiste el Bono por Hijo y cómo se calcula

El Bono por Hijo comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo o hija. Su cálculo equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales, considerando a mujeres entre 18 y 65 años que hayan trabajado.

El monto se determina según la fecha de nacimiento del hijo o hija:

Si el nacimiento ocurrió antes del 1 de julio de 2009, se utiliza el ingreso mínimo vigente en julio de ese año, equivalente a $165.000.

Si el nacimiento fue posterior al 1 de julio de 2009, se considera el sueldo mínimo vigente en el mes del nacimiento.

Cuál es el monto del Bono por Hijo en 2025

Para mujeres cuyos hijos o hijas nacieron entre mayo y diciembre de 2025, el cálculo se realiza considerando el sueldo mínimo vigente de $529.000. Bajo esta base, el monto inicial de la rentabilidad alcanza los $952.200, aplicando el 10% de los 18 ingresos mínimos mensuales.

Cuánto aumentará el Bono por Hijo en 2026

Si se concreta el aumento del sueldo mínimo a $539.000 en 2026, el monto base de la rentabilidad del Bono por Hijo subiría a $970.200. Este incremento se reflejará únicamente al momento en que la beneficiaria acceda a su jubilación, ya que los recursos no son pagados de forma anticipada.

Cuándo se paga este beneficio previsional

El Bono por Hijo no se entrega en efectivo durante la etapa laboral. Los fondos acumulados solo pueden ser percibidos una vez que la mujer cumple la edad legal de jubilación y accede a su pensión, momento en el cual se incorporan como parte del monto previsional.

Cuáles son los requisitos para acceder al Bono por Hijo

Para ser beneficiaria del Bono por Hijo, se deben cumplir las siguientes condiciones: