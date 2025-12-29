Feriado bancario marca el cierre del año: este 31 de diciembre no habrá atención en sucursales

Este miércoles 31 de diciembre no solo corresponde al último día del año, sino que también se aplicará el feriado bancario en todo el país, afectando la atención presencial en entidades financieras.

La medida fue informada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tras la entrada en vigencia de la Ley N° 21.791, publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de diciembre. De acuerdo con la normativa, las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante esta jornada.

Cabe precisar que el feriado es exclusivo para el sistema bancario y su personal, por lo que el resto del comercio podrá operar con normalidad, respetando los horarios habituales del 31 de diciembre.

Hasta qué día se pueden realizar trámites bancarios antes de fin de año

Desde la CMF hicieron un llamado a anticipar cualquier gestión presencial que deba realizarse antes del término del año calendario, considerando el cierre de las sucursales el 31 de diciembre.

“La CMF recomienda a las personas realizar sus trámites presenciales con la debida anticipación, debido a que el último día hábil bancario del año será el martes 30 de diciembre“, señalaron.

De este modo, el martes 30 se establece como la última jornada disponible para realizar operaciones presenciales en bancos durante 2025.

Por qué volvió el feriado bancario en Chile

El restablecimiento del feriado se concretó a comienzos de diciembre, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara su reincorporación. Este día había sido eliminado previamente tras la promulgación de la Ley Fintech (Ley N° 21.521) en 2023.

Aunque dicha normativa fue aprobada ese año, fue recién en agosto de 2025 cuando la CMF publicó el reglamento que reguló su aplicación, estableciendo formalmente el fin del feriado bancario. Posteriormente, la Ley 21.791 revirtió esta situación, devolviendo el 31 de diciembre su carácter de feriado para el sector bancario.