Fuegos artificiales, drones y luces: así será el Año Nuevo en la Región de Valparaíso PAÍS Agencia Uno

Francisca Mayorga Calaf
Por : Francisca Mayorga Calaf Periodista y editora del newsletter Aquí Valparaíso de El Mostrador
Varias comunas de la región celebrarán la llegada del 2026 con espectáculos públicos. Valparaíso y Viña del Mar tendrán fuegos artificiales, San Antonio show pirotécnico de bajo impacto, mientras Concón ofrecerá luces y El Quisco un espectáculo de drones.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Valparaíso tendrá un show de fuegos artificiales de 18 minutos, transmisión televisiva y medidas de cierre en pasarelas y miradores. Viña del Mar lanzará pirotecnia de bajo ruido y biodegradable desde seis puntos marítimos. San Antonio retomará un espectáculo pirotécnico de bajo impacto tras siete años. Concón realizará fiesta gratuita con show de luces en el estadio municipal. El Quisco tendrá show de drones y fiesta en playa Los Corsarios.
El jueves se inicia el 2026 y varias comunas de la región contarán con espectáculos para celebrar el Año Nuevo. Como ya es tradición, Valparaíso y Viña del Mar lanzarán fuegos artificiales. San Antonio presentará un espectáculo pirotécnico «de bajo impacto». El Quisco contará con un show de drones y Concón, un espectáculo de luces en el estadio municipal.

  • Valparaíso: el show de 18 minutos será transmitido por Chilevisión a partir de las 22:00 y tendrá nueve puntos de lanzamiento: siete en el mar (Espigón, Coco Loco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales) y dos en tierra (Molo de Abrigo y la Piedra Feliz). El municipio organizó dos días de fiesta en Plaza Sotomayor, y en Plaza Aníbal Pinto se realizará un show de luces, habrá letras volumétricas y un “Muro de deseos”.

Para evitar accidentes, el 31 el municipio cerrará las siguientes pasarelas de Avenida España: la del Liceo Industrial cercana a Caleta Portales, la de la UTFSM, la de la pasarela de conexión entre Avenida España y Paseo Wheelwright, y la de Yolanda y Diego Portales con Amalia Paz. Y también el acceso a los miradores Portales, Bella Mar, Barón, Dimalow, calle 2 en cerro Alegre, Almirante Riveros y la Pérgola del Mirador 21 Mayo.

  • Viña del Mar: el show durará aproximadamente 20 minutos. Los fuegos artificiales serán lanzados desde seis puntos marítimos: Recreo, Caleta Abarca, Avenida Perú, Muelle Vergara y Playa Los Marineros, Las Salinas y Reñaca. «Los elementos configurarán diversos e innovadores efectos lumínicos de diseños y colores con más de 300 combinaciones que, de acuerdo a la empresa, no han sido utilizados en Chile antes», informó el municipio.

«Se usará pirotecnia de bajo impacto de ruido -para resguardar a las personas, el medioambiente y a las mascotas-, y considera elementos amigables con el medioambiente, que no utiliza plástico en los productos, ya que son cartón biodegradable en su totalidad. También se han eliminado las bombas de ruido y se han  bajado los decibeles de los elementos convencionales», agregó.

  • Concón: a partir de las 22:00 se realizará una fiesta gratuita de Año Nuevo en el estadio atlético municipal, donde habrá patio de comidas, dos bandas de música, un DJ y un espectáculo de luces.
  • San Antonio: volverá a iluminar la bahía «con un colorido espectáculo pirotécnico de bajo impacto, retomando así una tradición largamente esperada por la comunidad tras siete años de ausencia», informó el municipio. El show -financiando en parte por empresas privadas- durará 15 minutos y está «diseñado con resguardos especiales para que niños, niñas y personas con sensibilidad auditiva puedan disfrutar de forma segura».
  • El Quisco: tendrá un show de drones y fiesta con DJ en la playa Los Corsarios a partir de las 20:00.

