Fuegos artificiales, drones y luces: así será el Año Nuevo en la Región de Valparaíso

El jueves se inicia el 2026 y varias comunas de la región contarán con espectáculos para celebrar el Año Nuevo. Como ya es tradición, Valparaíso y Viña del Mar lanzarán fuegos artificiales. San Antonio presentará un espectáculo pirotécnico «de bajo impacto». El Quisco contará con un show de drones y Concón, un espectáculo de luces en el estadio municipal.

Valparaíso: el show de 18 minutos será transmitido por Chilevisión a partir de las 22:00 y tendrá nueve puntos de lanzamiento: siete en el mar (Espigón, Coco Loco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales) y dos en tierra (Molo de Abrigo y la Piedra Feliz). El municipio organizó dos días de fiesta en Plaza Sotomayor, y en Plaza Aníbal Pinto se realizará un show de luces, habrá letras volumétricas y un “Muro de deseos”.

Para evitar accidentes, el 31 el municipio cerrará las siguientes pasarelas de Avenida España: la del Liceo Industrial cercana a Caleta Portales, la de la UTFSM, la de la pasarela de conexión entre Avenida España y Paseo Wheelwright, y la de Yolanda y Diego Portales con Amalia Paz. Y también el acceso a los miradores Portales, Bella Mar, Barón, Dimalow, calle 2 en cerro Alegre, Almirante Riveros y la Pérgola del Mirador 21 Mayo.

Viña del Mar: el show durará aproximadamente 20 minutos. Los fuegos artificiales serán lanzados desde seis puntos marítimos: Recreo, Caleta Abarca, Avenida Perú, Muelle Vergara y Playa Los Marineros, Las Salinas y Reñaca. «Los elementos configurarán diversos e innovadores efectos lumínicos de diseños y colores con más de 300 combinaciones que, de acuerdo a la empresa, no han sido utilizados en Chile antes», informó el municipio.

«Se usará pirotecnia de bajo impacto de ruido -para resguardar a las personas, el medioambiente y a las mascotas-, y considera elementos amigables con el medioambiente, que no utiliza plástico en los productos, ya que son cartón biodegradable en su totalidad. También se han eliminado las bombas de ruido y se han bajado los decibeles de los elementos convencionales», agregó.

Concón: a partir de las 22:00 se realizará una fiesta gratuita de Año Nuevo en el estadio atlético municipal, donde habrá patio de comidas, dos bandas de música, un DJ y un espectáculo de luces.

San Antonio: volverá a iluminar la bahía «con un colorido espectáculo pirotécnico de bajo impacto, retomando así una tradición largamente esperada por la comunidad tras siete años de ausencia», informó el municipio. El show -financiando en parte por empresas privadas- durará 15 minutos y está «diseñado con resguardos especiales para que niños, niñas y personas con sensibilidad auditiva puedan disfrutar de forma segura».

El Quisco: tendrá un show de drones y fiesta con DJ en la playa Los Corsarios a partir de las 20:00.