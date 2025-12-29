Santiago afina la celebración del Año Nuevo 2026 con fiestas masivas para todos los gustos

La capital entra en la recta final para despedir el 2025 y recibir el 2026 con una nutrida agenda de eventos. Santiago se alista con espectáculos gratuitos, fiestas electrónicas, celebraciones inclusivas y grandes encuentros bailables que prometen energía, música y diversión durante toda la noche.

Para quienes permanecerán en la ciudad y aún buscan panorama, estas son algunas de las principales fiestas de Año Nuevo 2026 que se realizarán en Santiago, con alternativas para distintos públicos y presupuestos.

Cómo será el regreso del Año Nuevo en la Torre Entel

Tras siete años de ausencia, la tradicional celebración en la Torre Entel vuelve a posicionarse como uno de los hitos del Año Nuevo en Santiago. El evento, de carácter gratuito, contará con un espectáculo de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro que se extenderá por más de 15 minutos, además de un show tecnológico con más de mil drones y presentaciones musicales en vivo.

La actividad se desarrollará en dos escenarios instalados en la Alameda y reunirá a artistas como Américo, La Noche, Princesa Alba y DJ Isabella Serafini. La animación estará a cargo de Pancho Saavedra, Priscilla Vargas y José Luis Repenning, en una propuesta pensada para celebrar en un ambiente familiar y festivo.

Dónde vivir una noche electrónica para comenzar el 2026

Respira Año Nuevo se presenta como uno de los imperdibles para los seguidores de la música electrónica. La fiesta promete una experiencia de alto nivel con un cartel internacional encabezado por Hozho, junto a Len Faki, Cristóbal Pesce y Henrique Camacho.

El evento se realizará el 31 de diciembre desde las 19:00 hasta las 7:30 horas en Espacio Riesco. El recinto dispondrá de puntos de hidratación, zonas de descanso, merchandising oficial y una amplia oferta gastronómica. Las entradas están disponibles en Puntoticket, con valores que van desde los $57.500 hasta los $92.000.

Qué ofrece la gran fiesta Vive 2026 en el Hipódromo Chile

El Hipódromo Chile será escenario de una de las celebraciones más masivas para recibir el nuevo año. Vive 2026 propone una noche de música y baile con un line up que incluye a Jairo Vera, La Combo Tortuga y Gino Mella.

La fiesta contará con dos ambientes musicales diferenciados: Aire Libre Ultrabailable y un salón dedicado al Reggaetón Old School. El evento se realizará el 1 de enero de 2026, entre la 1:00 y las 7:00 horas. Las entradas se venden a través de wowticket.cl, con un valor de $30.000 en Preventa 3.

Por qué Hola 2026 es uno de los eventos más esperados

Hola 2026 se consolida como el evento de Año Nuevo LGBTQIA+ y queer más grande del país. La celebración apuesta por una experiencia diversa y multitudinaria, con seis escenarios y más de veinte artistas locales, entre DJs y reconocidas drag queens.

La fiesta comenzará a las 23:59 horas del 31 de diciembre en el Teatro Caupolicán. El recinto contará con zonas de descanso, guardarropías, espacios de comida y una variada oferta de barras. Las entradas están disponibles en Puntoticket por $28.750, con cargo por servicio incluido.

Qué incluye la propuesta de One New Year 2026

One New Year 2026 invita a recibir el nuevo año en un formato exclusivo que combina música, comodidad y fiesta continua. El evento contará con tres ambientes, barra abierta durante toda la noche y cientos de metros de atención.

El Gran Salón Bailable, la Terraza Electrónica y la Terraza Lounge & Foodtrucks serán animados por los DJs Stanke, Vale Urzúa, Agustín Lamoliatte y Lucas Repetto. La celebración se realizará en Metropolitan Santiago (ex Casapiedra), desde las 00:30 horas del 1 de enero. La entrada general tiene un valor de $60.000 en Preventa 3.