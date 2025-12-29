Se restablece el feriado bancario del 31 de diciembre tras promulgación de nueva ley

El feriado bancario del 31 de diciembre volvió a quedar establecido en la legislación chilena luego de la promulgación de la Ley N°. 21.791 por parte del Presidente de la República, Gabriel Boric. La normativa fue publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de diciembre y busca corregir un cambio que había generado inquietud en el sistema financiero.

La ley incorporó un nuevo inciso al artículo 38 del decreto con fuerza de ley N°3 de 1997, introduciendo precisiones sobre la atención presencial de las entidades bancarias en fechas clave del calendario.

Por qué se había eliminado el feriado bancario

La eliminación del feriado bancario del 31 de diciembre se produjo en agosto de este año, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ajustó el calendario producto de las modificaciones establecidas por la Ley Fintech. Esta decisión generó molestia en el sector, considerando que el último día del año es tradicionalmente utilizado por los bancos para realizar cierres contables y procesos internos relevantes.

Qué ocurrirá con la atención bancaria el 31 de diciembre

Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, se establece que las instituciones bancarias no atenderán de forma presencial al público cada 31 de diciembre. El mismo artículo también señala que los días sábado quedan excluidos de la atención presencial, “salvo autorización de la Comisión”.

Según lo publicado en el Diario Oficial, “en ningún caso deben considerarse esos días como festivos o feriados para los efectos legales”. Sin embargo, la normativa aclara que sí se consideran feriados para efectos internos, como el pago y protesto de letras de cambio.

Cómo se originó esta modificación legal

El restablecimiento del feriado bancario tuvo su origen en una moción parlamentaria presentada por la senadora Ximena Rincón González, junto a los senadores Fidel Espinoza Sandoval, Ricardo Lagos Weber, Gastón Saavedra Chandía y Matías Walker Prieto. La iniciativa avanzó en el Congreso hasta convertirse en ley, reponiendo una práctica histórica del sistema financiero chileno.

Con esta promulgación, el feriado bancario del 31 de diciembre queda oficialmente restituido, entregando certeza normativa tanto a las instituciones financieras como a sus trabajadores.