Beca Práctica Técnico Profesional: apoyo económico clave para estudiantes en etapa de práctica

Dentro del conjunto de ayudas estatales dirigidas a estudiantes, destaca la Beca Práctica Técnico Profesional, un beneficio económico orientado a aliviar parte de los gastos asociados al período de práctica laboral. Este aporte está especialmente pensado para jóvenes de la educación media técnico-profesional que se encuentran dando el paso final hacia su titulación.

El beneficio consiste en un pago único de $65.000, destinado a estudiantes de tercero medio o a egresados de enseñanza media técnico-profesional que cumplan con los requisitos establecidos y realicen el proceso de postulación correspondiente.

Quiénes pueden acceder a la Beca Práctica Técnico Profesional

La beca está dirigida a alumnos que cursan el tercer año de enseñanza media técnico-profesional, así como a quienes ya egresaron de este tipo de formación, siempre que deban realizar su práctica profesional como parte de su plan de estudios.

Este apoyo se entrega por una sola vez y busca facilitar el cumplimiento de esta etapa obligatoria, considerando los costos de traslado, alimentación u otros gastos asociados.

Cómo se realiza la postulación al beneficio

Según informa ChileAtiende, la solicitud debe efectuarse a través del portal de becas, CLIC AQUÍ, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), donde los postulantes deben ingresar sus antecedentes personales y académicos.

El plazo para enviar la postulación se extiende hasta el 13 de marzo de 2026, por lo que quienes cumplan con las condiciones aún cuentan con tiempo para completar el trámite en línea.

Cuáles son los requisitos para obtener la beca

Para acceder a la Beca Práctica Técnico Profesional, los estudiantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser estudiante de tercero medio o egresado de enseñanza media técnico-profesional de un establecimiento educacional reconocido.

Estar matriculado en un establecimiento educacional que permita realizar el plan de práctica profesional.

Estar realizando o iniciar la práctica profesional durante el año en curso.

El beneficio se asigna de manera automática a quienes cumplan con estos requisitos y completen correctamente el proceso de postulación dentro del plazo establecido.