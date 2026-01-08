Advertencia agrometeorológica: qué se espera para este jueves en Chile central

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia por lluvias de intensidad normal a moderada y la posible ocurrencia de tormentas eléctricas durante la jornada del jueves 8 de enero de 2026. La alerta abarca desde la región de Valparaíso hasta Maule, con especial énfasis en sectores precordilleranos y cordilleranos, donde las faenas agrícolas podrían verse afectadas.

Qué origina estas precipitaciones

El fenómeno está vinculado a la presencia de una baja segregada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la zona central del país. Este tipo de sistema genera un núcleo frío aislado que provoca ascensos de aire y aumento de la inestabilidad, favoreciendo el desarrollo de nubes convectivas y chubascos localmente intensos.

A diferencia de los sistemas frontales tradicionales, estas bajas presentan efectos muy localizados. Por ello, mientras algunos sectores experimentan lluvias intensas, zonas cercanas podrían permanecer secas. La orografía de la zona central refuerza estos efectos, ya que el aire húmedo al subir por la precordillera y la cordillera aumenta la intensidad de las precipitaciones y eleva el riesgo de escurrimientos superficiales y actividad eléctrica.

Cuánta lluvia se espera

Según la Dirección Meteorológica de Chile, los montos estimados de precipitación para este jueves 8 de enero son:

Valparaíso Precordillera y valles precordilleranos: 5–15 mm Cordillera: 10–20 mm

Región Metropolitana Precordillera: 5–15 mm Cordillera: 10–20 mm

O’Higgins Precordillera: 5–15 mm Cordillera: 10–20 mm

Maule Precordillera: 5–15 mm Cordillera: 10–20 mm



La DMC aclara que estos valores son estimativos para actividades agrícolas y pueden ajustarse conforme avance el día. Además, la probabilidad de tormentas eléctricas aumenta la posibilidad de ráfagas de viento y lluvias intensas en períodos cortos.

Qué medidas se recomiendan

Se aconseja seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico, principalmente durante la tarde y noche del jueves, y adoptar precauciones en sectores cordilleranos y precordilleranos para minimizar riesgos en faenas al aire libre.