Roban notebook fiscal del asesor del ministro del Interior en un supermercado

Un asesor del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sufrió el robo de su computador fiscal mientras realizaba compras en un supermercado Líder. El equipo era utilizado para funciones propias de su cargo en la cartera.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del recinto ubicado en la intersección de Independencia con Olivo. La víctima dejó su vehículo estacionado por cerca de 15 minutos, y al regresar, se percató que el vidrio trasero había sido trizado. Desde el interior del automóvil sustrajeron una mochila con el notebook.

Tras el robo, el funcionario llegó hasta la Quinta Comisaría de Conchalí para realizar la denuncia correspondiente. Carabineros inició diligencias en el lugar, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad.

Desde la Fiscalía Centro Norte, el fiscal Felipe Olivarí señaló que “sujetos desconocidos procedieron a quebrar la luneta trasera, uno de los vidrios de este automóvil y sustrajeron desde el interior una mochila, donde se encontraba un notebook marca HP, el cual podría mantener información confidencial, entendiendo que la víctima trabaja como asesor del ministro Álvaro Elizalde”.

Mientras que desde el Ministerio del Interior confirmaron el robo, pero precisaron que el computador sustraído no contenía información sensible ni confidencial.