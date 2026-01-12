Carnaval de Arica 2026: fechas, rutas y detalles del evento
El Carnaval Andino 2026 llega a Arica con 3 días de música, danzas, ruta XL, seguridad, sustentabilidad y transmisión en vivo por YouTube.
El Carnaval Andino con la Fuerza del Sol regresa este 2026 con toda su energía, color y mística, transformando las calles de Arica en un espectáculo multicultural. Reconocido como el festival más grande de Chile y uno de los más importantes de Sudamérica, reunirá durante tres días lo mejor de las tradiciones andinas, expresiones afrodescendientes y comunidades del interior de la región.
Dónde y cómo será el recorrido del Carnaval
El evento contará con un circuito XL ampliado en más de 800 metros para que comparsas y bailarines desplieguen su talento. La ruta será:
-
Inicio: Avenida Chile, frente al hotel Antay
-
Recorrido: 18 de Septiembre → Arturo Prat → San Marcos → Bolognesi → 7 de Junio → General Arteaga → San Marcos → Avenida Comandante San Martín
Miles de asistentes podrán disfrutar de un verdadero “río humano” de música, trajes brillantes y alegría.
Seguridad y sustentabilidad para todos
Para un Carnaval seguro y amigable con el medio ambiente:
-
16 Puntos Limpios, basureros y bateas gigantes para reciclar botellas y latas
-
Operativo de salud en el Parque Vicuña Mackenna, con atención de urgencia, ambulancias hasta la madrugada y exámenes gratuitos
Quienes no puedan asistir podrán seguir el Carnaval en vivo por YouTube, con más de 30 animadores y un equipo técnico que mostrará comparsas, bloques musicales y toda la magia del evento.
El Carnaval Andino con la Fuerza del Sol 2026 promete ser una explosión de identidad, cultura y alegría, invitando a miles de visitantes a vivir una experiencia inolvidable en Arica.
