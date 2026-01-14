Calor extremo en Santiago esta semana: revisa qué día y qué zonas podrían superar los 37°C

El segundo episodio de calor extremo del verano llegó a su fin este lunes en Santiago, luego de que las temperaturas máximas se ubicaran en torno a los 32 °C en el centro de la capital, un nivel que no permitió sostener la ola de calor. La mayor influencia de aire costero facilitó el ingreso de condiciones más frescas hacia los valles centrales, generando una baja térmica pasajera tras el intenso calor del fin de semana.

El alivio, sin embargo, será acotado. Los modelos meteorológicos coinciden en que las temperaturas volverán a subir con fuerza durante las próximas jornadas en la Región Metropolitana.

Qué se espera en los próximos días

Para este martes 13, el modelo europeo ECMWF proyecta máximas cercanas a los 33 °C en sectores como Quinta Normal, reinstalando un ambiente de calor intenso durante la tarde. El modelo norteamericano GFS plantea un escenario más extremo, con temperaturas que podrían alcanzar los 34 °C en Santiago y acercarse a los 37 °C en comunas del sur de la región, como Buin y Paine, donde persistirían condiciones de alto estrés térmico.

Habrá una nueva ola de calor hacia el fin de semana

Un cambio relevante se concretaría el miércoles 14, con la llegada de una vaguada en altura que favorecerá un descenso marcado de las temperaturas en la zona central. En Santiago, las máximas podrían caer hasta valores cercanos a los 28 °C, entregando un respiro térmico temporal.

No obstante, este descenso sería breve. Las últimas actualizaciones de los modelos meteorológicos apuntan a un nuevo repunte térmico hacia el fin de semana. Si las temperaturas superan durante tres días consecutivos el umbral técnico de ola de calor —estimado en torno a los 33,3 °C para Santiago—, podría configurarse un nuevo episodio de calor extremo en la capital.