Permiso de Circulación 2026: revisa qué vehículos deben pagar y cómo

El pago del Permiso de Circulación 2026 comenzó el 1 de febrero, iniciando el proceso obligatorio para todos quienes poseen vehículos motorizados. Este trámite es fundamental para la financiación de los municipios, destinando los recursos a bienes y servicios comunales, como áreas verdes, alumbrado público y programas sociales, según informa el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Dónde y cómo se puede pagar el permiso

El trámite se realiza en la municipalidad correspondiente, ya sea de manera presencial en las direcciones de tránsito o en los puntos habilitados por cada comuna. Quienes cambien de municipio respecto al año anterior deben solicitar un formulario de traslado, completar los datos personales y del vehículo, y concretar el pago en el mismo momento.

Los métodos de pago aceptados incluyen efectivo, tarjetas de débito o crédito y cheques al día.

Cuáles son los plazos según el tipo de vehículo

El calendario de pago depende de la categoría del vehículo:

Hasta el 31 de marzo: vehículos particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas, automóviles de alquiler de lujo, de turismo o servicios especiales, station wagons, camionetas y remolques de hasta 1.750 kilos.

Hasta el 31 de mayo: taxis y buses.

Hasta el 30 de septiembre: vehículos de carga, motonetas, bicimotos, tractocamiones, tractores agrícolas o industriales y máquinas automotrices.

Qué documentos se necesitan para realizar el trámite

Los requisitos varían según si el vehículo ya estaba en circulación o es nuevo:

Vehículo en circulación: permiso de circulación anterior, revisión técnica vigente o certificado de homologación, SOAP vigente y padrón o tarjeta de dominio.

Vehículo nuevo: factura de compra, inscripción en el Registro Civil, certificados correspondientes y SOAP vigente hasta el 31 de marzo del año siguiente.

Cómo se calcula el valor del Permiso de Circulación 2026

El monto a pagar se determina según la tasación fiscal del vehículo. Las nóminas oficiales de vehículos livianos y pesados se encuentran disponibles en el sitio web del SII.

En la sección “Consulta Tasación de Vehículos”, se puede buscar por código SII y año de fabricación o ingresando las características del vehículo. Para esta segunda opción, se debe seleccionar el año de tasación 2026, la categoría del vehículo y completar los datos solicitados para obtener el monto exacto.