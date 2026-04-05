Operación Renta 2026 ya comenzó: quiénes serán los primeros que reciban la devolución de impuestos

Este miércoles 1 de abril se dio inicio a la Operación Renta 2026, uno de los procesos tributarios más relevantes del año, que involucra tanto a personas naturales como a empresas. La instancia exige cumplir con la declaración de ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), conforme a la normativa vigente.

Este trámite corresponde a la rendición anual de ingresos percibidos durante 2025, obligación que recae sobre miles de contribuyentes a nivel nacional. La gestión puede realizarse de forma digital o presencial, dependiendo de las preferencias y necesidades de cada usuario.

Cuándo se realizan las devoluciones de impuestos

El calendario de pagos está directamente vinculado a la fecha en que se efectúe la declaración. En términos generales, quienes completen el proceso en los primeros días accederán antes a la devolución correspondiente.

El primer tramo considera a quienes presenten su declaración entre el 1 y el 8 de abril. En estos casos, los depósitos están programados para el 29 del mismo mes. A medida que se retrasa la declaración, también se posterga la fecha de devolución.

Quiénes están obligados a realizar la declaración

De acuerdo con lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, deben cumplir con este proceso quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Personas con ingresos anuales superiores a $11.265.804, salvo que provengan de un solo empleador.

Contribuyentes que hayan tenido más de un empleador o pagador durante el año.

Trabajadores a honorarios que busquen acceder a cobertura parcial en sus cotizaciones previsionales.

Quienes solicitaron el Préstamo Solidario en 2021.

Personas que iniciaron un emprendimiento en 2025 y registraron ingresos por ventas o servicios.

Empresas, las que deben declarar obligatoriamente su renta anual.

Qué consecuencias existen por no declarar a tiempo

No cumplir con esta obligación dentro de los plazos establecidos puede generar diversas sanciones. Entre ellas, se consideran multas, cobro de intereses y eventuales restricciones para realizar trámites ante el Servicio de Impuestos Internos.

Además, se arriesga la pérdida de devoluciones de impuestos en caso de corresponder, especialmente si existen montos pendientes de pago. A esto se suma el registro del contribuyente en condición de “no declarante”, lo que puede acarrear complicaciones adicionales en futuras gestiones tributarias.