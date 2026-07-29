Andrés Mena: “Chile tiene que decidir cuánto quiere chuparle las medias a Trump”

El abogado Andrés Mena cuestionó el aumento de 10 % a 12,5 % de los aranceles estadounidenses a los productos chilenos y sostuvo que el Gobierno debe definir hasta dónde está dispuesto a acercarse a la administración de Donald Trump para intentar revertir la medida.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Mena afirmó que el argumento sobre la falta de mecanismos contra el trabajo forzoso no responde necesariamente a antecedentes específicos sobre Chile, sino a una política comercial aplicada a decenas de economías. “Chile tiene que entender que esto es una situación arbitraria, porque lo es”, señaló.

“Creo que la administración en Chile tiene que decidir cuánto quiere, por falta de una mejor expresión, chuparle las medias a la administración de Trump”, agregó. Según el experto, varios gobiernos han comprobado que una relación personal con el mandatario estadounidense y un trato especialmente deferente pueden generar consecuencias favorables.

Los riesgos de una apuesta personal

Mena sostuvo que esa estrategia puede ser efectiva en el corto plazo, pero advirtió que Trump no permanecerá indefinidamente en la Casa Blanca y que las elecciones legislativas de noviembre podrían modificar el equilibrio político en Estados Unidos.

“Chile debiera tratar de hacer esta cosa que tiende a hacer muy bien, que es mantener una especie de política de Estado, permanente a lo largo de muchos años, donde la relación Estado a Estado prime por sobre las personalidades individuales”, planteó.

El abogado también criticó la respuesta del Gobierno del Presidente Kast ante la controversia arancelaria. A su juicio, la administración ha exhibido “falta de coordinación interna, mensajes conflictivos” y una capacidad comunicacional limitada. “Los mensajes de la administración Kast tienden a ser más bien un canon desordenado que un mensaje uniforme y claro”, afirmó.

Mena agregó que la política arancelaria de Trump responde a una visión del comercio internacional como un juego de suma cero y podría estar siendo utilizada para fortalecer la posición negociadora de Washington frente a socios como Canadá y la Unión Europea. También anticipó que la ofensiva continuará, aunque algunas medidas sean impugnadas ante los tribunales.