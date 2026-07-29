Publicidad

Andrés Mena: “Chile tiene que decidir cuánto quiere chuparle las medias a Trump”

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El abogado calificó de arbitrario el alza de aranceles aplicada por Estados Unidos y advirtió que acercarse personalmente a Donald Trump puede rendir frutos inmediatos, pero implica riesgos políticos en el mediano plazo.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El abogado Andrés Mena calificó de arbitrario el aumento de los aranceles estadounidenses a Chile y sostuvo que el Gobierno debe decidir hasta dónde acercarse personalmente a Donald Trump. Aunque reconoció que la adulación puede generar beneficios inmediatos, advirtió sobre sus riesgos ante un eventual avance demócrata en las elecciones legislativas. Además, cuestionó la descoordinación comunicacional de la administración Kast y pidió privilegiar una política exterior de Estado.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El abogado Andrés Mena cuestionó el aumento de 10 % a 12,5 % de los aranceles estadounidenses a los productos chilenos y sostuvo que el Gobierno debe definir hasta dónde está dispuesto a acercarse a la administración de Donald Trump para intentar revertir la medida.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Mena afirmó que el argumento sobre la falta de mecanismos contra el trabajo forzoso no responde necesariamente a antecedentes específicos sobre Chile, sino a una política comercial aplicada a decenas de economías. “Chile tiene que entender que esto es una situación arbitraria, porque lo es”, señaló.

“Creo que la administración en Chile tiene que decidir cuánto quiere, por falta de una mejor expresión, chuparle las medias a la administración de Trump”, agregó. Según el experto, varios gobiernos han comprobado que una relación personal con el mandatario estadounidense y un trato especialmente deferente pueden generar consecuencias favorables.

Los riesgos de una apuesta personal

Mena sostuvo que esa estrategia puede ser efectiva en el corto plazo, pero advirtió que Trump no permanecerá indefinidamente en la Casa Blanca y que las elecciones legislativas de noviembre podrían modificar el equilibrio político en Estados Unidos.

“Chile debiera tratar de hacer esta cosa que tiende a hacer muy bien, que es mantener una especie de política de Estado, permanente a lo largo de muchos años, donde la relación Estado a Estado prime por sobre las personalidades individuales”, planteó.

El abogado también criticó la respuesta del Gobierno del Presidente Kast ante la controversia arancelaria. A su juicio, la administración ha exhibido “falta de coordinación interna, mensajes conflictivos” y una capacidad comunicacional limitada. “Los mensajes de la administración Kast tienden a ser más bien un canon desordenado que un mensaje uniforme y claro”, afirmó.

Mena agregó que la política arancelaria de Trump responde a una visión del comercio internacional como un juego de suma cero y podría estar siendo utilizada para fortalecer la posición negociadora de Washington frente a socios como Canadá y la Unión Europea. También anticipó que la ofensiva continuará, aunque algunas medidas sean impugnadas ante los tribunales.

 

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad