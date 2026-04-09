Revisa si debes pagar impuestos si recibes el Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía en Chile es una herramienta clave de protección económica frente a la pérdida de empleo. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los afiliados es si los montos acumulados deben pagar impuestos al momento de ser retirados. La normativa vigente es clara: estos recursos no están afectos a impuesto a la renta, ya que se consideran parte de las cotizaciones previsionales.

¿El Seguro de Cesantía paga impuestos en Chile?

Los fondos acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC), administrada por la AFC, no están sujetos a impuestos cuando se retiran. Esto aplica tanto a los giros mensuales realizados durante el período de cesantía como al retiro total del saldo en caso de jubilación.

La razón principal es que estos recursos tienen carácter previsional. Es decir, corresponden a aportes obligatorios destinados a proteger al trabajador en situaciones de desempleo, por lo que la legislación los excluye del cálculo de impuestos.

¿Qué ocurre con el dinero acumulado al pensionarse?

Al momento de pensionarse, si existen fondos disponibles en la cuenta individual, estos pueden ser retirados en su totalidad en un solo pago. Este retiro tampoco genera carga tributaria, manteniendo el mismo tratamiento que los giros realizados durante la cesantía.

En términos prácticos, esto significa que el dinero ahorrado en el Seguro de Cesantía pertenece íntegramente al trabajador y puede ser utilizado sin descuentos por concepto de impuestos.

¿Por qué los fondos están exentos de impuestos?

El tratamiento tributario del Seguro de Cesantía se basa en su origen: las cotizaciones obligatorias. Estas se consideran un gasto necesario y, por lo tanto, no forman parte de la base imponible del impuesto a la renta.

Además, el sistema está diseñado para facilitar el acceso a los recursos en momentos de necesidad, como el desempleo, evitando cargas adicionales que reduzcan el monto disponible.

Preguntas frecuentes sobre el Seguro de Cesantía

¿Se debe declarar los retiros del seguro de cesantía en la Operación Renta 2026?

No es necesario incluir estos montos en la declaración de renta, ya que están exentos de impuestos.

¿Se puede retirar todo el dinero al quedar sin trabajo?

Sí, dependiendo de las condiciones y del saldo disponible en la cuenta, puedes acceder a giros mensuales hasta agotar los fondos.

¿Dónde se puede revisar el saldo disponible?

Puedes consultar el estado de la cuenta a través de los canales oficiales habilitados para los afiliados.

Para información más detallada sobre el tratamiento tributario, el Servicio de Impuestos Internos confirma que estos fondos no constituyen renta, mientras que plataformas informativas permiten revisar el saldo disponible de forma sencilla.