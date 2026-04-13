Bono de Reconocimiento: el beneficio que puede subir tu pensión y no todos conocen

El Bono de Reconocimiento es un instrumento clave dentro del sistema previsional chileno. Se trata de un documento que acredita los períodos en que una persona cotizó en el antiguo sistema de previsión, antes de incorporarse a las AFP, y cuyo monto se suma directamente a la cuenta individual del afiliado.

Este beneficio permite incrementar los fondos destinados a la pensión, considerando los años cotizados en las antiguas cajas previsionales. Su entrega está a cargo de entidades como el Instituto de Previsión Social (IPS), además de Capredena o Dipreca, “según la caja del antiguo sistema previsional en la que imponías antes de cambiarte al actual Sistema de Pensiones”.

¿Quiénes pueden recibir el Bono de Reconocimiento?

De acuerdo con información difundida por ChileAtiende, este beneficio está dirigido a personas que registraron cotizaciones en el antiguo sistema previsional, específicamente en alguna de las ex cajas existentes antes de la creación de las AFP.

¿Quiénes pueden acceder al Bono de Reconocimiento?

De acuerdo a lo comunicado por ChileAtiende, podrán acceder a este bono quienes hayan tenido imposiciones en las siguientes ex cajas:

Empart : Caja de Previsión de Empleado Particulares.

: Caja de Previsión de Empleado Particulares. CBP : Caja Bancaria de Pensiones.

: Caja Bancaria de Pensiones. Caprebech : Caja de Previsión de los Empleados del Banco Estado.

: Caja de Previsión de los Empleados del Banco Estado. Capremer : Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (oficiales y empleados).

: Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (oficiales y empleados). Triomar : Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (tripulantes y operarios).

: Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (tripulantes y operarios). Caprehina : Caja de Previsión de la Hípica Nacional.

: Caja de Previsión de la Hípica Nacional. SSS : Servicio Seguro Social.

: Servicio Seguro Social. Capremos EE : Caja de Previsión de la empresa EMOS (empleados).

: Caja de Previsión de la empresa EMOS (empleados). Capremos OO : Caja de Previsión de la empresa EMOS (obreros).

: Caja de Previsión de la empresa EMOS (obreros). Caja Ferro : Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado.

: Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado. Canaempu PUB : Caja Nacional de Empleados (sección públicos).

: Caja Nacional de Empleados (sección públicos). Canaempu PERIO : Caja Nacional de Empleados (sección periodistas).

: Caja Nacional de Empleados (sección periodistas). Capremusa : Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago.

: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago. Camuval : Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Valparaíso.

: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Valparaíso. Capremur : Caja de Previsión de los Empleados Municipales de la República.

: Caja de Previsión de los Empleados Municipales de la República. Capresomu : Caja de Previsión de los Obreros Municipales.

: Caja de Previsión de los Obreros Municipales. Caja Salitre : Caja de Previsión de los Empleados del Salitre.

: Caja de Previsión de los Empleados del Salitre. SPCCU : Sección Especial de Previsión de Empleados de la Compañía CE.

: Sección Especial de Previsión de Empleados de la Compañía CE. Capregil : Caja de Previsión Gildemeister.

: Caja de Previsión Gildemeister. Serehoch : Sección Especial de Previsión de Empleados de Mauricio Hocks.

: Sección Especial de Previsión de Empleados de Mauricio Hocks. Sepregas: Sección de Previsión de Empleados de la CIA de Gas de Santiago.

¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener el Bono de reconocimiento?

Para acceder al Bono de Reconocimiento, se exige cumplir con ciertas condiciones relacionadas con las cotizaciones realizadas en el antiguo sistema. En términos generales, se debe acreditar:

Al menos 12 cotizaciones mensuales en una ex caja de previsión entre el 1 de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980.

En caso de no cumplir lo anterior, se requiere al menos una cotización entre el 1 de julio de 1979 y el mes previo a la afiliación al sistema de AFP.

Estos criterios permiten validar que la persona efectivamente participó en el régimen previsional anterior.

¿Cómo se calcula el monto del Bono de reconocimiento?

El valor del Bono de Reconocimiento se determina mediante una fórmula matemática que considera distintos factores definidos por el sistema previsional. Este cálculo genera un resultado conocido como “valor nominal”, correspondiente al momento en que la persona se incorporó a una AFP.

Posteriormente, este monto se reajusta cada año de acuerdo con la variación del IPC, lo que permite mantener su valor actualizado en el tiempo. Así, el bono no solo reconoce cotizaciones pasadas, sino que también protege su poder adquisitivo hasta el momento en que se haga efectivo.

¿Cómo puede impactar en tu pensión final?

El Bono de Reconocimiento se incorpora directamente a tu Cuenta de Capitalización Individual del afiliado, incrementando los ahorros previsionales. Esto puede traducirse en una mejora en el monto de la pensión al momento de jubilar.

En la práctica, funciona como un puente entre el antiguo y el actual sistema previsional, asegurando que los años cotizados antes de las AFP no se pierdan, sino que contribuyan al cálculo final de la jubilación.