Mejores plataformas para conseguir trabajo en Chile según la IA en 2026

Buscar trabajo en Chile hoy es, casi siempre, un proceso digital. Las plataformas laborales concentran miles de ofertas y permiten postular en cuestión de minutos, lo que ha hecho mucho más accesible entrar o moverse dentro del mercado laboral. Pero no todas funcionan igual, y entender esas diferencias puede marcar la diferencia entre postular por postular o hacerlo con estrategia.
Acá van algunas de las más usadas y qué puedes esperar de cada una.
1. Trabajando.com: un clásico que sigue vigente
Es de los portales más conocidos en Chile y mantiene una base amplia de ofertas, desde prácticas hasta cargos más senior. Tiene una estructura simple: subes tu CV, completas tu perfil y puedes postular rápido.
Funciona bien si quieres una plataforma estable, con presencia de empresas grandes y procesos relativamente formales.
Entra en trabajando.com.
2. Computrabajo: volumen y seguimiento
Si lo tuyo es postular harto, Computrabajo puede servirte. Tiene muchísimas ofertas activas y algo que suma: puedes ver valoraciones de empresas y hacer seguimiento a tus postulaciones.
Es útil para quienes están en búsqueda activa constante y quieren tener control de en qué procesos van.
3. Laborum: más enfocado en perfiles con experiencia
Laborum suele tener ofertas más filtradas, sobre todo en áreas técnicas, administrativas y profesionales. No es tanto de volumen, sino de segmentación.
Si ya tienes experiencia laboral y buscas algo más alineado a tu perfil, probablemente acá encuentres mejores opciones.
4. Bolsa Nacional de Empleo (BNE): la vía institucional
Es la plataforma del Estado, y aunque a veces pasa más desapercibida, cumple un rol importante. No solo tiene ofertas laborales, también se conecta con capacitaciones y beneficios.
En algunos casos, incluso es requisito estar inscrito para acceder a programas laborales o subsidios.
5. Indeed: una mirada más amplia del mercado
Indeed funciona como un agregador: toma ofertas de distintos sitios y las reúne en un solo lugar. Eso lo hace útil para comparar sueldos, condiciones y tipos de contrato.
No siempre postulas directamente ahí, pero sirve mucho para entender cómo se está moviendo el mercado.
Es un portal local con muchas ofertas de empleo, sobre todo en áreas operativas, técnicas y administrativas. No es el más sofisticado, pero sí bastante funcional.
Va bien si necesitas moverte rápido o estás buscando algo más inmediato.
7. LinkedIn: más que postular, conectar
LinkedIn no es solo una bolsa de trabajo. Es una red profesional donde lo que muestras importa tanto como a lo que postulas.
Acá puedes conectar con reclutadores, compartir contenido, construir tu perfil y, muchas veces, llegar a oportunidades sin siquiera haberlas buscado directamente.
8. Workana: para quienes trabajan por proyecto
Si te interesa el mundo freelance, Workana es una alternativa interesante. Permite postular a proyectos, trabajar con clientes de distintos países y generar ingresos en otras monedas.
Al principio cuesta, porque el sistema de reputación pesa, pero con el tiempo puede transformarse en una fuente estable de ingresos.