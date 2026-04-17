Precio de la bencina esta semana: revisa cuánto subió desde este jueves 16 de abril

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer su informe semanal de precios, confirmando una nueva alza en los combustibles que comenzará a regir desde este jueves 16 de abril.

El ajuste llega luego de varias semanas con incrementos consecutivos, lo que ha impactado directamente el bolsillo de los conductores.

¿Qué combustibles suben y cuánto aumentan los precios?

Según el informe oficial, las variaciones serán las siguientes:

Gasolina de 93 octanos: +$20,2 por litro

Gasolina de 97 octanos: +$22,3 por litro

Kerosene: sin cambios ($0,0 por litro)

Diésel: +$36,4 por litro

GLP de uso vehicular: +$36,5 por litro

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, ya había adelantado en Radio Infinita que se esperaba un aumento en los valores a partir de esta semana.

¿Por qué están subiendo las bencinas en Chile?

El principal factor detrás de estas alzas es el escenario internacional. El conflicto en Medio Oriente, particularmente entre Estados Unidos y Irán, ha generado incertidumbre en los mercados.

Esto provocó que el precio del petróleo Brent superara los 110 dólares por barril, presionando al alza los costos a nivel global.

A eso se suma un punto clave: Chile importa casi todo el combustible que utiliza. Por lo mismo, cualquier tensión en zonas estratégicas o rutas como el Estrecho de Ormuz impacta rápidamente los precios locales.

Además, el dólar alto también juega en contra. Como el petróleo se paga en moneda estadounidense, un tipo de cambio elevado encarece aún más la importación, amplificando el impacto en los precios finales.

¿Qué pasó con el MEPCO y cómo influye en el precio?

Otro elemento relevante es el cambio en el MEPCO.

En marzo de 2026, el Gobierno ajustó los parámetros de este sistema, que normalmente suaviza las variaciones semanales.

Con esta modificación, se permitió reflejar de forma más directa los costos reales, lo que derivó en alzas bruscas que incluso alcanzaron hasta $370 por litro en un solo ajuste.

En la práctica, esto significa que hoy los precios responden más rápido a lo que ocurre en el mercado internacional. Por eso, si manejas o dependes del transporte, es clave estar atento a estos cambios semana a semana.