Depósito a plazo por $500.000 a 30 días: cuánto puedes ganar en este banco

En un escenario económico donde la estabilidad sigue siendo una prioridad para quienes buscan resguardar su dinero, los depósitos a plazo continúan destacándose como una opción atractiva para generar rentabilidad sin exponerse a la volatilidad del mercado. Una simulación reciente permite estimar cuánto podría ganar una persona al invertir $500.000 en pesos chilenos en BCI, considerando distintos plazos.

Simulación de depósito a plazo fijo en BCI por $500.000

Depósito a 7 días

Ganancia: $338

Monto final: $500.338Tasa del período: 0,06%

Tasa mensual: 0,29%

Vencimiento: 16 / 04 / 2026

Depósito a 32 días

Ganancia: $1.867

Monto final: $501.867

Tasa del período: 0,37%

Tasa mensual: 0,35%

Vencimiento: 11 / 05 / 2026

Depósito a 60 días

Ganancia: $3.500

Monto final: $503.500

Tasa del período: 0,70%

Tasa mensual: 0,35%

Vencimiento: 08 / 06 / 2026

Los resultados muestran que, a mayor plazo, mayor es la ganancia obtenida. Sin embargo, las tasas mensuales se mantienen relativamente estables en los períodos más extensos, lo que puede influir al momento de elegir entre liquidez inmediata o mayor rentabilidad.

Una herramienta financiera de bajo riesgo

Este tipo de simulaciones resulta útil para quienes priorizan la seguridad al momento de invertir. Al tratarse de instrumentos con rentabilidad definida desde el inicio, los depósitos a plazo permiten proyectar con certeza el monto a recibir al vencimiento, lo que los convierte en una alternativa valorada en contextos de incertidumbre económica.