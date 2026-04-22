¿Cuántos pagos quedan del Subsidio Eléctrico y qué montos se descuentan en la cuenta de luz?

El Subsidio Eléctrico se ha consolidado como una ayuda estatal clave para aliviar el gasto en servicios básicos. Este beneficio permite a los hogares más vulnerables acceder a descuentos directos en sus boletas de luz.

Hoy, con el proceso ya avanzado, toma relevancia conocer cuánto queda por recibir y qué viene en los próximos meses.

¿Cuántos descuentos faltan por recibir del Subsidio Eléctrico?

El beneficio adjudicado en la cuarta convocatoria cubre el primer semestre de 2026 y se paga en seis cuotas mensuales.

Estas rebajas comenzaron a aplicarse automáticamente desde febrero, según indica la web oficial, CLIC AQUÍ.

A la fecha, ya se han aplicado los descuentos correspondientes a:

Febrero

Marzo

Abril

Por lo tanto, quedan dos pagos pendientes para cerrar este ciclo:

Mayo

Junio

En paralelo, el Gobierno anunció recientemente la quinta convocatoria, que entregará aportes para la segunda mitad de 2026.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico?

El monto varía según la cantidad de integrantes del hogar registrados en el Registro Social de Hogares (RSH).

Este es el desglose:

1 integrante: $30.270 en total (6 cuotas de $5.045)

$30.270 en total (6 cuotas de $5.045) 2 a 3 integrantes: $39.348 en total

$39.348 en total 4 o más integrantes: $54.486 en total

El descuento se aplica directamente en la boleta, por lo que no necesitas hacer un trámite adicional una vez adjudicado.

¿Qué requisitos debes cumplir para postular al Subsidio Eléctrico?

De cara a los próximos llamados, es importante tener en cuenta las condiciones exigidas.

Para acceder al beneficio, el hogar debe:

Estar dentro del 40% más vulnerable según el RSH

Tener las cuentas de luz al día o un convenio de pago vigente

Contar con número de cliente asociado a la boleta

Además, los hogares con personas electrodependientes inscritas reciben el subsidio de forma automática y prioritaria, sin importar su tramo socioeconómico.

Mantener los datos actualizados y cumplir con estos requisitos será clave para no quedar fuera de la próxima convocatoria.