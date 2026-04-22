Postulación al Subsidio Eléctrico tiene fecha: revisa cuándo inicia la quinta convocatoria

El Subsidio Eléctrico es un beneficio del Ministerio de Energía que permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento semestral en la cuenta de la luz. Este aporte se aplica directamente en la boleta y estará vigente durante 2024, 2025 y 2026.

La medida busca aliviar el gasto en energía, especialmente en familias que cumplen con ciertos requisitos socioeconómicos.

¿Cuándo será la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico?

Según información de ChileAtiende, el proceso se abrirá entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026.

Durante ese período, si cumples con las condiciones, podrás postular a través de la plataforma oficial del beneficio.

Desde el Ministerio de Energía recuerdan que quienes ya han sido beneficiados y mantienen su situación socioeconómica podrían tener preferencia. Esto se debe a que los datos del hogar quedan precargados y solo deben actualizarse si hubo cambios, como el domicilio.

¿Quiénes pueden acceder al Subsidio eléctrico?

El subsidio está dirigido a hogares dentro del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

También considera prioridad para grupos con mayor nivel de dependencia, como:

Personas electrodependientes

Adultos mayores

Niños

Personas con discapacidad

En el caso de hogares con pacientes electrodependientes, pueden acceder al beneficio sin importar su tramo socioeconómico, siempre que cuenten con RSH.

¿Qué requisitos debes cumplir para postular al Subsidio Eléctrico?

Para acceder al subsidio, se deben cumplir condiciones básicas:

Tener 18 años o más

Pertenecer al 40% más vulnerable según el RSH

según el RSH Ser cliente residencial (propietario o arrendatario) de una empresa eléctrica

Estar al día en el pago de la cuenta de luz (con corte al 22 de diciembre de 2025)

Si estás pensando en postular, es clave revisar con anticipación tu situación en el Registro Social de Hogares y verificar que no tengas deudas pendientes.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico?

El monto del descuento depende del tamaño del hogar y se aplica directamente en la boleta eléctrica:

1 integrante: $30.270

$30.270 2 a 3 integrantes: $39.348

$39.348 4 o más integrantes: $54.486

Este aporte se distribuye durante el semestre correspondiente, ayudando a reducir el gasto mensual en electricidad.

Para más detalles o resolver dudas, se recomienda revisar el sitio oficial del Subsidio Eléctrico, CLIC AQUÍ, donde también estará habilitada la postulación en las fechas indicadas.