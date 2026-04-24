¿A qué hora abre el Metro este domingo por la Maratón de Santiago 2026?

El Metro de Santiago anunció una extensión especial de su horario para este domingo 26 de abril, en el marco de la Maratón de Santiago.

La medida busca facilitar el traslado de los más de 35 mil participantes y del público, en una jornada marcada por cortes de tránsito desde temprano.

¿Desde qué hora funcionará el Metro por la Maratón de Santiago ?

Las estaciones abrirán sus puertas a las 06:00 horas, adelantando su operación habitual de domingo en una hora y media.

El ajuste responde al inicio de la categoría principal, los 42K, cuya largada será a las 07:40 horas frente al Palacio de La Moneda.

¿Qué líneas estarán operativas antes?

Según informó la empresa, las líneas que iniciarán servicio anticipado son:

Línea 1

Línea 3

Línea 4

Línea 5

La gerenta de comunicaciones de Metro, Paulina del Campo, explicó que “el uso del transporte público en estos eventos es doblemente importante y Metro está listo para mantener esta exitosa alianza con la Maratón de Santiago”.

¿Habrá beneficios para los corredores de la Maratón de Santiago?

Sí. Una de las novedades de esta edición es la entrega de una tarjeta Bip! gratuita para quienes estén inscritos.

Este beneficio vendrá incluido en el kit oficial y contará con carga suficiente para cubrir un viaje de ida y vuelta.

¿Cuáles son los horarios de la Maratón de Santiago?

Si participarás o planeas asistir, estos son los horarios clave:

42K: 07:40 horas

07:40 horas 21K: 08:10, 08:24 y 08:40 horas

08:10, 08:24 y 08:40 horas 10K: 08:00 y 08:10 horas

Tanto la partida como la meta estarán ubicadas frente al Palacio de La Moneda, en pleno centro de Santiago.