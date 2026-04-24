Fechas de vacaciones de invierno 2026: cuándo descansan los estudiantes en cada región
El calendario escolar se ajusta considerando factores climáticos y sanitarios propios de cada zona. De esta forma, se busca reducir el impacto de enfermedades respiratorias y facilitar mejores condiciones para estudiantes y comunidades educativas.
Con el año escolar ya en marcha, muchas familias comienzan a planificar el próximo descanso: las vacaciones de invierno. Este periodo no solo permite desconectarse de las clases, también es clave para organizar viajes, panoramas o simplemente recargar energías.
El calendario ya fue definido por el Ministerio de Educación, y las fechas varían según la región del país.
¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2026?
El receso escolar no es igual para todo Chile. Estas son las fechas confirmadas:
- Arica y Parinacota y Tarapacá
Desde el lunes 13 al viernes 23 de julio
Regreso a clases: lunes 27 de julio
- Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos
Desde el lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
Regreso a clases: lunes 6 de julio
- Antofagasta y Los Lagos
Desde el lunes 6 al viernes 17 de julio
Regreso a clases: lunes 20 de julio
- Aysén y Magallanes
Tendrán tres semanas de descanso
Desde el lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
¿Por qué cambian las fechas de las vacaciones de invierno según la región?
El calendario escolar se ajusta considerando factores climáticos y sanitarios propios de cada zona. De esta forma, se busca reducir el impacto de enfermedades respiratorias y facilitar mejores condiciones para estudiantes y comunidades educativas.
¿Cómo aprovechar las vacaciones de invierno?
Este receso suele usarse para descansar del ritmo escolar, pero también es una buena oportunidad para hacer actividades distintas.
Algunas ideas simples:
- Salidas al aire libre si el clima lo permite
- Actividades culturales o recreativas
- Tiempo en familia o viajes cortos
Planificar con anticipación puede ayudarte a sacarle mejor provecho a estos días y evitar imprevistos.
¿Dónde revisar el calendario oficial de las vacaciones de invierno?
Si necesitas confirmar fechas específicas o revisar posibles cambios, puedes hacerlo directamente en los canales oficiales del Ministerio de Educación.
Así, evitas confusiones y organizas con claridad el descanso de invierno.