Fechas de vacaciones de invierno 2026: cuándo descansan los estudiantes en cada región

Con el año escolar ya en marcha, muchas familias comienzan a planificar el próximo descanso: las vacaciones de invierno. Este periodo no solo permite desconectarse de las clases, también es clave para organizar viajes, panoramas o simplemente recargar energías.

El calendario ya fue definido por el Ministerio de Educación, y las fechas varían según la región del país.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2026?

El receso escolar no es igual para todo Chile. Estas son las fechas confirmadas:

Arica y Parinacota y Tarapacá

Desde el lunes 13 al viernes 23 de julio

Regreso a clases: lunes 27 de julio

Desde el lunes 13 al viernes 23 de julio Regreso a clases: lunes 27 de julio Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos

Desde el lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Regreso a clases: lunes 6 de julio

Desde el lunes 22 de junio al viernes 3 de julio Regreso a clases: lunes 6 de julio Antofagasta y Los Lagos

Desde el lunes 6 al viernes 17 de julio

Regreso a clases: lunes 20 de julio

Desde el lunes 6 al viernes 17 de julio Regreso a clases: lunes 20 de julio Aysén y Magallanes

Tendrán tres semanas de descanso

Desde el lunes 29 de junio al viernes 17 de julio

¿Por qué cambian las fechas de las vacaciones de invierno según la región?

El calendario escolar se ajusta considerando factores climáticos y sanitarios propios de cada zona. De esta forma, se busca reducir el impacto de enfermedades respiratorias y facilitar mejores condiciones para estudiantes y comunidades educativas.

¿Cómo aprovechar las vacaciones de invierno?

Este receso suele usarse para descansar del ritmo escolar, pero también es una buena oportunidad para hacer actividades distintas.

Algunas ideas simples:

Salidas al aire libre si el clima lo permite

Actividades culturales o recreativas

Tiempo en familia o viajes cortos

Planificar con anticipación puede ayudarte a sacarle mejor provecho a estos días y evitar imprevistos.

¿Dónde revisar el calendario oficial de las vacaciones de invierno?

Si necesitas confirmar fechas específicas o revisar posibles cambios, puedes hacerlo directamente en los canales oficiales del Ministerio de Educación.

Así, evitas confusiones y organizas con claridad el descanso de invierno.