El bono de $58 mil que el Estado deposita dos años seguidos y casi nadie sabe que existe

El Estado entrega mensualmente hasta $58.594 a familias en situación de vulnerabilidad a través del Bono Base Familiar, un beneficio que dura 24 meses y se activa de forma automática. No hay formulario que llenar ni trámite que hacer: si la familia cumple los requisitos, el pago llega solo.

¿Quiénes lo reciben?

El Bono Base Familiar está dirigido a familias que participan del programa Chile Seguridades y Oportunidades y que además cumplen dos condiciones simultáneas: estar inscritas en alguna modalidad de acompañamiento del Estado —ya sea el Acompañamiento Psicosocial (APS) o el Acompañamiento Sociolaboral (ASL), en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos— y tener un ingreso per cápita mensual inferior a $45.572.

Otros beneficios: revisa cómo puedes ser beneficiario del Subsidio al Sueldo Mínimo.

Esos requisitos se verifican automáticamente el día 15 de cada mes. Si se cumplen, el pago se realiza. Si en algún mes no se cumplen, el beneficio se suspende ese mes pero puede retomarse si las condiciones vuelven a cumplirse.

¿Cuánto paga exactamente?

El monto no es fijo: se calcula cubriendo el 85% de la diferencia entre los ingresos del hogar y el valor de la línea de pobreza extrema, que está fijada en $45.572 según la CASEN 2009. En la práctica, el promedio llega a los $58.594 mensuales por familia.

El beneficio dura hasta 24 meses, pero hay un detalle importante en la recta final: a partir del mes 17, el monto comienza a reducirse en un sexto cada mes. Eso significa que los últimos seis meses el pago va bajando progresivamente hasta llegar a cero, en lugar de cortarse de golpe.

¿Hay que hacer algún trámite?

No. El Bono Base Familiar es un beneficio no postulable. Las familias que cumplen las condiciones lo reciben automáticamente sin necesidad de solicitarlo. Si tienes dudas sobre si te corresponde, puedes consultar en el municipio de tu comuna o a través de ChileAtiende.