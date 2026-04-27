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Apretón de manos: Boric y Kast se reencuentran durante ceremonia del aniversario de Carabineros PAÍS Agencia Uno

Apretón de manos: Boric y Kast se reencuentran durante ceremonia del aniversario de Carabineros

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Presidente y el exmandatario coincidieron en la Escuela de Carabineros, donde intercambiaron un saludo y breves palabras en el marco del aniversario 99° de la institución.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Gabriel Boric y José Antonio Kast se reencontraron en la ceremonia por el aniversario 99° de Carabineros, en la Escuela de Carabineros. El expresidente asistió como invitado y se ubicó junto a autoridades, mientras que el mandatario encabezó la actividad. Ambos protagonizaron un saludo y participaron en la conmemoración.
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Poco antes de las 11:00 horas, el expresidente Gabriel Boric llegó hasta la Escuela de Carabineros, en Providencia, para participar de la ceremonia por el aniversario 99° de la institución, en lo que marcó su primera actividad pública oficial desde que dejó el cargo.

El exmandatario se ubicó en el sector destinado a autoridades e invitados, junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Minutos más tarde arribó el Presidente José Antonio Kast, quien recibió los honores correspondientes antes de saludar a las autoridades presentes. En ese contexto, se produjo el encuentro con Boric, instancia en la que ambos protagonizaron un apretón de manos e intercambiaron breves palabras, momento que fue captado durante la transmisión de la ceremonia.

El jefe de Estado asistió acompañado de parte de su gabinete, entre ellos los ministros Claudio Alvarado (Interior), José García Ruminot (Segpres), Fernando Barros (Defensa), Fernando Rabat (Justicia), Ximena Rincón (Energía), Louis de Grange (Transporte), Ximena Lincolao (Ciencia) y María Paz Arzola (Educación).

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Durante la actividad, Boric evitó referirse a las críticas que previamente había realizado Kast a su administración, así como a sus propias declaraciones emitidas en el comité central del Partido Socialista, donde calificó como “preocupante” el reajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo.

Ambos, junto a Frei Ruiz-Tagle, también participaron en otro momento de la ceremonia, cuando se acercaron a una “cápsula del tiempo” instalada en el lugar, con la que se fotografiaron antes de que fuera enterrada como parte de la conmemoración institucional.

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