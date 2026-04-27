El Servicio de Evaluación Ambiental dio una recomendación favorable al proyecto de US$ 1.900 millones. El trazado beneficiará a casi 2 millones de personas y promete reducir los tiempos de viaje en un 41%.

Moverse entre el sector sur y el oriente de la capital está a un paso de cambiar para siempre. La futura Línea 8 del Metro de Santiago ha logrado un avance administrativo crítico: el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió un informe con recomendación favorable, dejando el proyecto listo para su votación definitiva por la comisión ambiental a principios de mayo.

Esta megaobra, que contempla una inversión de US$ 1.900 millones, no es solo una expansión de la red, sino una solución de conectividad para siete comunas que hoy sufren con la congestión superficial.

Más tiempo para ti: El impacto en el reloj

El dato que más celebran los futuros usuarios es el ahorro de tiempo. Según el proyecto técnico, el nuevo trazado permitirá reducir los traslados en aproximadamente 23 minutos, lo que equivale a casi un 41% menos de tiempo bajo el transporte público actual.

El trayecto será 100% subterráneo y contará con una extensión de 18,5 kilómetros, uniendo los extremos de la ciudad de forma eficiente.

¿Por dónde pasará la línea 8 del Metro de Santiago? Las comunas y estaciones

La Línea 8 contará con 14 estaciones y conectará de forma directa a las siguientes comunas:

Puente Alto

La Florida

Peñalolén

Macul

Ñuñoa

Providencia

Las Condes

El calendario de la Línea 8 del Metro de Santiago

Aunque el avance técnico es una victoria para el transporte capitalino, los vecinos deberán tener paciencia, ya que el proyecto se ejecutará en dos etapas clave:

Primera etapa (Inauguración parcial): Proyectada para el año 2032. Entrega total: Se espera que la red esté operativa al 100% en 2033.

Tras este espaldarazo del SEA, el siguiente paso será la revisión por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana en los próximos días, trámite que permitiría dar inicio a las licitaciones de construcción.