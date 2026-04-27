El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó a la Contraloría General de la República el nuevo reglamento de la llamada Ley Uber, normativa que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros en Chile, como Uber, Cabify y DiDi.

La propuesta introduce una serie de modificaciones orientadas a flexibilizar los requisitos para operar en el rubro y ampliar la oferta de vehículos disponibles. El reglamento aún debe pasar por el proceso de toma de razón en Contraloría antes de entrar oficialmente en vigencia.

Menos trabas para conductores

Entre los cambios más relevantes para quienes trabajan en plataformas de transporte, el nuevo reglamento contempla:

Mayor antigüedad permitida para los vehículos, lo que abre la puerta a más autos habilitados para operar.

Eliminación de exigencias de cilindrada y potencia del motor, rebajando la barrera técnica de entrada.

Simplificación de trámites y documentos requeridos para registrarse.

Mayor facilidad para el reemplazo de conductores registrados en las plataformas.

El Ministro de Transportes, Louis de Grange, explicó la lógica detrás de estas medidas: “Estas flexibilidades regulatorias que estamos impulsando buscan mejorar la calidad de servicio y el empleo, para que las personas puedan complementar su renta o acceder a un ingreso. Creo que ayuda a la política del Gobierno de impulsar la economía”.

El cambio que sorprende: taxis colectivos con más asientos

Uno de los anuncios que más llamó la atención apunta directamente a los taxis colectivos. A través de una modificación al Decreto 212, el Gobierno permitirá que estos vehículos transporten entre cuatro y ocho pasajeros, aumentando su capacidad actual.

“Una innovación que estamos incorporando al decreto 212 es el tamaño de los taxis colectivos, pudiendo transportar de cuatro a ocho pasajeros”, detalló De Grange.

El sector lo valora, pero pide más

El gremio de aplicaciones de transporte celebró el avance, aunque dejó entrever que esperan mayor profundidad en las reformas. “Valoramos que este ministerio haya mejorado el reglamento que impacta de manera negativa al ecosistema de las aplicaciones de transporte, el ingreso mensual de miles de familias chilenas y el servicio de nuestros usuarios”, señalaron desde la industria.

Según cifras del sector, existen más de 125 mil empleos formales vinculados a las plataformas de transporte en el país.

¿Cuándo entra en vigencia?

El reglamento fue ingresado por el Ejecutivo, pero todavía debe completar el proceso correspondiente en la Contraloría General de la República. Solo tras la toma de razón podrá aplicarse oficialmente.